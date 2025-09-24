Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1119, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (23):
03 - 04 - 14 - 15 - 20 - 22 - 28
Mês da sorte: Maio
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhador
- 6 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 2.858,80
- 5 acertos: 1.977 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 24.274 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 82.758 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3494, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (23):
01 - 04 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 363 apostas ganhadoras, R$ 1.355,74
- 13 acertos: 6936 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 86744 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 472290 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Estimativa para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2918, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (23):
11 - 27 - 31 - 41 - 48 - 54
Premiação da Mega Sena
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 46 apostas ganhadoras, R$ 46.464,77
- 4 acertos: 2.859 apostas ganhadoras, R$ 1.232,30
- Estimativa para o próximo concurso: R$ 54.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6834, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (23):
11 - 41 - 51 - 78 - 79
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 4.499.272,54
- 4 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 17.855,02
- 3 acertos: 2277 apostas ganhadoras, R$ 156,82
- 2 acertos: 60935 apostas ganhadoras, R$ 5,86
Estimativa para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Cidades Ganhadoras:
- BOM JESUS DA LAPA/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Timemania
Resultado do concurso nº 2298, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (23):
04 - 05 - 27 - 39 - 48 - 66 - 75
Time do coração: FERROVIARIO /CE
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 48.596,14
- 5 acertos: 230 apostas ganhadoras, R$ 1.509,19
- 4 acertos: 4.264 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 40.415 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 10.618 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 27.500.000,00