Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1119, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (23):

03 - 04 - 14 - 15 - 20 - 22 - 28

Mês da sorte: Maio

Premiação:

7 acertos: Não houve ganhador

Não houve ganhador 6 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 2.858,80

50 apostas ganhadoras, R$ 2.858,80 5 acertos: 1.977 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1.977 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 24.274 apostas ganhadoras, R$ 5,00

24.274 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 82.758 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3494, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (23):

01 - 04 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 14 acertos: 363 apostas ganhadoras, R$ 1.355,74

363 apostas ganhadoras, R$ 1.355,74 13 acertos: 6936 apostas ganhadoras, R$ 35,00

6936 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 86744 apostas ganhadoras, R$ 14,00

86744 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 472290 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Estimativa para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2918, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (23):

11 - 27 - 31 - 41 - 48 - 54

Premiação da Mega Sena

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 46 apostas ganhadoras, R$ 46.464,77

46 apostas ganhadoras, R$ 46.464,77 4 acertos: 2.859 apostas ganhadoras, R$ 1.232,30

2.859 apostas ganhadoras, R$ 1.232,30 Estimativa para o próximo concurso: R$ 54.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6834, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (23):

11 - 41 - 51 - 78 - 79

Premiação:

5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 4.499.272,54

1 apostas ganhadoras, R$ 4.499.272,54 4 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 17.855,02

21 apostas ganhadoras, R$ 17.855,02 3 acertos: 2277 apostas ganhadoras, R$ 156,82

2277 apostas ganhadoras, R$ 156,82 2 acertos: 60935 apostas ganhadoras, R$ 5,86

Estimativa para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Cidades Ganhadoras:

BOM JESUS DA LAPA/BA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Timemania

Resultado do concurso nº 2298, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (23):

04 - 05 - 27 - 39 - 48 - 66 - 75

Time do coração: FERROVIARIO /CE

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 48.596,14

5 apostas ganhadoras, R$ 48.596,14 5 acertos: 230 apostas ganhadoras, R$ 1.509,19

230 apostas ganhadoras, R$ 1.509,19 4 acertos: 4.264 apostas ganhadoras, R$ 10,50

4.264 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 40.415 apostas ganhadoras, R$ 3,50

40.415 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 10.618 apostas ganhadoras, R$ 8,50