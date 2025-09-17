Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (15) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1116, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (16):

01 - 04 - 11 - 19 - 21 - 22 - 25

Mês da sorte: Outubro

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 47 apostas ganhadoras, R$ 1.885,85

47 apostas ganhadoras, R$ 1.885,85 5 acertos: 1244 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1244 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 14703 apostas ganhadoras, R$ 5,00

14703 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 60027 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 650.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3488, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (16):

01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 22 - 25

Premiação:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 663.523,03

2 apostas ganhadoras, R$ 663.523,03 14 acertos: 234 apostas ganhadoras, R$ 1.698,72

234 apostas ganhadoras, R$ 1.698,72 13 acertos: 8176 apostas ganhadoras, R$ 35,00

8176 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 113213 apostas ganhadoras, R$ 14,00

113213 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 539721 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

CANAL ELETRONICO/--

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos MATAO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2915, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (16):

10 - 11 - 15 - 38 - 52 - 60

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 50.164,01

33 apostas ganhadoras, R$ 50.164,01 4 acertos: 2648 apostas ganhadoras, R$ 1.030,47

Acumulado para o próximo concurso: R$ 33.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6828, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (16):

53 - 54 - 62 - 66 - 77

Premiação:

5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 11.715.102,56

1 apostas ganhadoras, R$ 11.715.102,56 4 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 12.447,61

44 apostas ganhadoras, R$ 12.447,61 3 acertos: 3725 apostas ganhadoras, R$ 140,03

3725 apostas ganhadoras, R$ 140,03 2 acertos: 99560 apostas ganhadoras, R$ 5,23

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2295, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (16):

01 - 20 - 27 - 32 - 47 - 74 - 77

Time do coração: SAO BERNARDO/SP

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 42.080,07

6 apostas ganhadoras, R$ 42.080,07 5 acertos: 210 apostas ganhadoras, R$ 1.717,55

210 apostas ganhadoras, R$ 1.717,55 4 acertos: 3968 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3968 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 39535 apostas ganhadoras, R$ 3,50

39535 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 9263 apostas ganhadoras, R$ 8,50