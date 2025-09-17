Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1116, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (16):
01 - 04 - 11 - 19 - 21 - 22 - 25
Mês da sorte: Outubro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 47 apostas ganhadoras, R$ 1.885,85
- 5 acertos: 1244 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 14703 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 60027 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 650.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3488, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (16):
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 22 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 663.523,03
- 14 acertos: 234 apostas ganhadoras, R$ 1.698,72
- 13 acertos: 8176 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 113213 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 539721 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- MATAO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2915, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (16):
10 - 11 - 15 - 38 - 52 - 60
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 50.164,01
- 4 acertos: 2648 apostas ganhadoras, R$ 1.030,47
Acumulado para o próximo concurso: R$ 33.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6828, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (16):
53 - 54 - 62 - 66 - 77
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 11.715.102,56
- 4 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 12.447,61
- 3 acertos: 3725 apostas ganhadoras, R$ 140,03
- 2 acertos: 99560 apostas ganhadoras, R$ 5,23
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2295, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (16):
01 - 20 - 27 - 32 - 47 - 74 - 77
Time do coração: SAO BERNARDO/SP
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 42.080,07
- 5 acertos: 210 apostas ganhadoras, R$ 1.717,55
- 4 acertos: 3968 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 39535 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 9263 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 25.500.000,00