Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1113, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):
03 - 05 - 20 - 24 - 25 - 26 - 30
Mês da sorte: Fevereiro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 3.563,95
- 5 acertos: 1393 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 19160 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 61922 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.100.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3482, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):
01 - 02 - 04 - 05 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 724.370,11
- 14 acertos: 419 apostas ganhadoras, R$ 1.035,69
- 13 acertos: 14676 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 136061 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 631675 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- JUNDIAI/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2912, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):
09 - 25 - 37 - 41 - 51 - 59
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 68 apostas ganhadoras, R$ 34.049,50
- 4 acertos: 3851 apostas ganhadoras, R$ 991,05
Acumulado para o próximo concurso: R$ 55.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6822, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):
01 - 02 - 27 - 62 - 79
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 11.042,27
- 3 acertos: 2586 apostas ganhadoras, R$ 113,86
- 2 acertos: 64879 apostas ganhadoras, R$ 4,53
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.200.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2292, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):
07 - 14 - 28 - 32 - 54 - 66 - 67
Time do coração: MIRASSOL/SP
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 51.407,88
- 5 acertos: 236 apostas ganhadoras, R$ 1.555,92
- 4 acertos: 4328 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 42439 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 10649 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 23.000.000,00