Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (8) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1113, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):

03 - 05 - 20 - 24 - 25 - 26 - 30

Mês da sorte: Fevereiro

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

6 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 3.563,95

5 acertos: 1393 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 19160 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 61922 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.100.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3482, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):

01 - 02 - 04 - 05 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 724.370,11

14 acertos: 419 apostas ganhadoras, R$ 1.035,69

13 acertos: 14676 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 136061 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 631675 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

CANAL ELETRONICO/--

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

JUNDIAI/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2912, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):

09 - 25 - 37 - 41 - 51 - 59

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

5 acertos: 68 apostas ganhadoras, R$ 34.049,50

4 acertos: 3851 apostas ganhadoras, R$ 991,05

Acumulado para o próximo concurso: R$ 55.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6822, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):

01 - 02 - 27 - 62 - 79

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

4 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 11.042,27

3 acertos: 2586 apostas ganhadoras, R$ 113,86

2 acertos: 64879 apostas ganhadoras, R$ 4,53

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.200.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2292, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (9):

07 - 14 - 28 - 32 - 54 - 66 - 67

Time do coração: MIRASSOL/SP

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 51.407,88

5 acertos: 236 apostas ganhadoras, R$ 1.555,92

4 acertos: 4328 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 42439 apostas ganhadoras, R$ 3,50

42439 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 10649 apostas ganhadoras, R$ 8,50