Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1110, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):
01 - 04 - 12 - 15 - 16 - 22 - 25
Mês da sorte: Setembro
Premiação:
- 7 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 834.472,08
- 6 acertos: 70 apostas ganhadoras, R$ 2.393,00
- 5 acertos: 2315 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 28667 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 136432 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 150.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2909, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):
08 - 21 - 31 - 41 - 53 - 58
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 81.227,49
- 4 acertos: 1815 apostas ganhadoras, R$ 1.401,61
Acumulado para o próximo concurso: R$ 33.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6816, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):
01 - 27 - 50 - 71 - 72
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 10.451.964,10
- 4 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 9.628,24
- 3 acertos: 3936 apostas ganhadoras, R$ 135,12
- 2 acertos: 101867 apostas ganhadoras, R$ 5,22
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2289, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):
10 - 14 - 18 - 21 - 47 - 52 - 61
Time do coração: MIRASSOL/SP
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 79.623,42
- 5 acertos: 212 apostas ganhadoras, R$ 1.609,63
- 4 acertos: 4116 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 39115 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 10014 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 21.000.000,00