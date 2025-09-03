Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Confira os resultados dos sorteios desta terça-feira (2) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1110, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):

01 - 04 - 12 - 15 - 16 - 22 - 25

Mês da sorte: Setembro

Premiação:

7 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 834.472,08

2 apostas ganhadoras, R$ 834.472,08 6 acertos: 70 apostas ganhadoras, R$ 2.393,00

70 apostas ganhadoras, R$ 2.393,00 5 acertos: 2315 apostas ganhadoras, R$ 25,00

2315 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 28667 apostas ganhadoras, R$ 5,00

28667 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 136432 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 150.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2909, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):

08 - 21 - 31 - 41 - 53 - 58

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 81.227,49

19 apostas ganhadoras, R$ 81.227,49 4 acertos: 1815 apostas ganhadoras, R$ 1.401,61

Acumulado para o próximo concurso: R$ 33.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6816, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):

01 - 27 - 50 - 71 - 72

Premiação:

5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 10.451.964,10

1 apostas ganhadoras, R$ 10.451.964,10 4 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 9.628,24

58 apostas ganhadoras, R$ 9.628,24 3 acertos: 3936 apostas ganhadoras, R$ 135,12

3936 apostas ganhadoras, R$ 135,12 2 acertos: 101867 apostas ganhadoras, R$ 5,22

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2289, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):

10 - 14 - 18 - 21 - 47 - 52 - 61

Time do coração: MIRASSOL/SP

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 79.623,42

3 apostas ganhadoras, R$ 79.623,42 5 acertos: 212 apostas ganhadoras, R$ 1.609,63

212 apostas ganhadoras, R$ 1.609,63 4 acertos: 4116 apostas ganhadoras, R$ 10,50

4116 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 39115 apostas ganhadoras, R$ 3,50

39115 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 10014 apostas ganhadoras, R$ 8,50