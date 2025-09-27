Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2865, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
06 - 18 - 21 - 38 - 45 - 47
2º sorteio:
05 - 15 - 18 - 23 - 41 - 43 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 4.929,91
- 4 acertos: 1490 apostas ganhadoras, R$ 117,22
- 3 acertos: 26593 apostas ganhadoras, R$ 3,28
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 10.580,34
- 4 acertos: 1382 apostas ganhadoras, R$ 126,38
- 3 acertos: 28203 apostas ganhadoras, R$ 3,09
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3497, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (26):
01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.693.080,25
- 14 acertos: 151 apostas ganhadoras, R$ 2.351,00
- 13 acertos: 6076 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 83313 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 511808 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedor:
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Quina
Resultado do concurso nº 6837, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (26):
13 - 25 - 57 - 64 - 75
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 10.408,46
- 3 acertos: 4205 apostas ganhadoras, R$ 99,01
- 2 acertos: 97592 apostas ganhadoras, R$ 4,26
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 751, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (26):
coluna 1: 1
coluna 2: 5
coluna 3: 7
coluna 4: 3
coluna 5: 2
coluna 6: 4
coluna 7: 5
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 25.392,59
- 5 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 1.007,64
- 4 acertos: 607 apostas ganhadoras, R$ 59,76
- 3 acertos: 5274 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.600.000,00