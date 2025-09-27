Confira os resultados das loterias desta sexta

Confira os resultados dos sorteios desta sexta-feira (26) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2865, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

06 - 18 - 21 - 38 - 45 - 47

2º sorteio:

05 - 15 - 18 - 23 - 41 - 43 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 4.929,91

31 apostas ganhadoras, R$ 4.929,91 4 acertos: 1490 apostas ganhadoras, R$ 117,22

1490 apostas ganhadoras, R$ 117,22 3 acertos: 26593 apostas ganhadoras, R$ 3,28

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 10.580,34

13 apostas ganhadoras, R$ 10.580,34 4 acertos: 1382 apostas ganhadoras, R$ 126,38

1382 apostas ganhadoras, R$ 126,38 3 acertos: 28203 apostas ganhadoras, R$ 3,09

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3497, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (26):

01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 25

Premiação:

15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.693.080,25

1 apostas ganhadoras, R$ 1.693.080,25 14 acertos: 151 apostas ganhadoras, R$ 2.351,00

151 apostas ganhadoras, R$ 2.351,00 13 acertos: 6076 apostas ganhadoras, R$ 35,00

6076 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 83313 apostas ganhadoras, R$ 14,00

83313 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 511808 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedor:

SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Quina

Resultado do concurso nº 6837, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (26):

13 - 25 - 57 - 64 - 75

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 10.408,46

42 apostas ganhadoras, R$ 10.408,46 3 acertos: 4205 apostas ganhadoras, R$ 99,01

4205 apostas ganhadoras, R$ 99,01 2 acertos: 97592 apostas ganhadoras, R$ 4,26

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 751, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (26):

coluna 1: 1

coluna 2: 5

coluna 3: 7

coluna 4: 3

coluna 5: 2

coluna 6: 4

coluna 7: 5

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 25.392,59

1 apostas ganhadoras, R$ 25.392,59 5 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 1.007,64

36 apostas ganhadoras, R$ 1.007,64 4 acertos: 607 apostas ganhadoras, R$ 59,76

607 apostas ganhadoras, R$ 59,76 3 acertos: 5274 apostas ganhadoras, R$ 6,00