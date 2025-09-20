Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2862, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
02 - 04 - 20 - 42 - 44 - 46
2º sorteio:
02 - 03 - 07 - 19 - 22 - 35 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 6.123,62
- 4 acertos: 1433 apostas ganhadoras, R$ 122,09
- 3 acertos: 26674 apostas ganhadoras, R$ 3,27
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 53 apostas ganhadoras, R$ 2.599,65
- 4 acertos: 1794 apostas ganhadoras, R$ 97,52
- 3 acertos: 31556 apostas ganhadoras, R$ 2,77
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3491, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (19):
01 - 02 - 04 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 390.602,85
- 14 acertos: 213 apostas ganhadoras, R$ 2.197,19
- 13 acertos: 8518 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 104608 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 563640 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- VILA VELHA/ES
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- GOVERNADOR VALADARES/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- ORTIGUEIRA/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- FRAIBURGO/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2825, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (19):
03 - 28 - 29 - 30 - 38 - 45 - 50 - 53 - 54 - 57 - 59 - 60 - 61 - 62 - 80 - 83 - 84 - 89 - 91 - 95
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 130.902,38
- 18 acertos: 66 apostas ganhadoras, R$ 2.479,22
- 17 acertos: 524 apostas ganhadoras, R$ 312,26
- 16 acertos: 3308 apostas ganhadoras, R$ 49,46
- 15 acertos: 13658 apostas ganhadoras, R$ 11,98
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.800.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6831, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (19):
21 - 28 - 66 - 68 - 79
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 14.611,96
- 3 acertos: 1739 apostas ganhadoras, R$ 176,05
- 2 acertos: 51662 apostas ganhadoras, R$ 5,92
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.800.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 748, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (19):
coluna 1: 3
coluna 2: 6
coluna 3: 8
coluna 4: 0
coluna 5: 3
coluna 6: 3
coluna 7: 7
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 25.231,22
- 5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 1.092,26
- 4 acertos: 493 apostas ganhadoras, R$ 73,11
- 3 acertos: 4521 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.350.000,00