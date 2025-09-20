Confira os resultados das loterias desta sexta

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (15) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2862, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

02 - 04 - 20 - 42 - 44 - 46

2º sorteio:

02 - 03 - 07 - 19 - 22 - 35 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 6.123,62

25 apostas ganhadoras, R$ 6.123,62 4 acertos: 1433 apostas ganhadoras, R$ 122,09

1433 apostas ganhadoras, R$ 122,09 3 acertos: 26674 apostas ganhadoras, R$ 3,27

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 53 apostas ganhadoras, R$ 2.599,65

53 apostas ganhadoras, R$ 2.599,65 4 acertos: 1794 apostas ganhadoras, R$ 97,52

1794 apostas ganhadoras, R$ 97,52 3 acertos: 31556 apostas ganhadoras, R$ 2,77

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3491, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (19):

01 - 02 - 04 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 390.602,85

4 apostas ganhadoras, R$ 390.602,85 14 acertos: 213 apostas ganhadoras, R$ 2.197,19

213 apostas ganhadoras, R$ 2.197,19 13 acertos: 8518 apostas ganhadoras, R$ 35,00

8518 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 104608 apostas ganhadoras, R$ 14,00

104608 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 563640 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

VILA VELHA/ES

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos GOVERNADOR VALADARES/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos ORTIGUEIRA/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos FRAIBURGO/SC

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2825, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (19):

03 - 28 - 29 - 30 - 38 - 45 - 50 - 53 - 54 - 57 - 59 - 60 - 61 - 62 - 80 - 83 - 84 - 89 - 91 - 95

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 130.902,38

2 apostas ganhadoras, R$ 130.902,38 18 acertos: 66 apostas ganhadoras, R$ 2.479,22

66 apostas ganhadoras, R$ 2.479,22 17 acertos: 524 apostas ganhadoras, R$ 312,26

524 apostas ganhadoras, R$ 312,26 16 acertos: 3308 apostas ganhadoras, R$ 49,46

3308 apostas ganhadoras, R$ 49,46 15 acertos: 13658 apostas ganhadoras, R$ 11,98

13658 apostas ganhadoras, R$ 11,98 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.800.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6831, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (19):

21 - 28 - 66 - 68 - 79

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 14.611,96

22 apostas ganhadoras, R$ 14.611,96 3 acertos: 1739 apostas ganhadoras, R$ 176,05

1739 apostas ganhadoras, R$ 176,05 2 acertos: 51662 apostas ganhadoras, R$ 5,92

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.800.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 748, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (19):

coluna 1: 3

coluna 2: 6

coluna 3: 8

coluna 4: 0

coluna 5: 3

coluna 6: 3

coluna 7: 7

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 25.231,22

1 apostas ganhadoras, R$ 25.231,22 5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 1.092,26

33 apostas ganhadoras, R$ 1.092,26 4 acertos: 493 apostas ganhadoras, R$ 73,11

493 apostas ganhadoras, R$ 73,11 3 acertos: 4521 apostas ganhadoras, R$ 6,00