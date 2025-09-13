Confira os resultados das loterias desta sexta

Confira os resultados dos sorteios desta sexta (12) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2859, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

02 - 06 - 20 - 21 - 24 - 50

2º sorteio:

14 - 26 - 29 - 32 - 34 - 49 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 4.162,14

34 apostas ganhadoras, R$ 4.162,14 4 acertos: 1437 apostas ganhadoras, R$ 112,54

1437 apostas ganhadoras, R$ 112,54 3 acertos: 25073 apostas ganhadoras, R$ 3,22

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 5.306,73

24 apostas ganhadoras, R$ 5.306,73 4 acertos: 1304 apostas ganhadoras, R$ 124,02

1304 apostas ganhadoras, R$ 124,02 3 acertos: 24287 apostas ganhadoras, R$ 3,32

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3485, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):

02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25

Premiação:

15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.386.307,23

1 apostas ganhadoras, R$ 1.386.307,23 14 acertos: 246 apostas ganhadoras, R$ 1.688,02

246 apostas ganhadoras, R$ 1.688,02 13 acertos: 9945 apostas ganhadoras, R$ 35,00

9945 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 127088 apostas ganhadoras, R$ 14,00

127088 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 622225 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedor:

AMERICANA/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2822, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):

12 - 13 - 18 - 20 - 29 - 34 - 37 - 38 - 41 - 50 - 52 - 58 - 60 - 70 - 72 - 74 - 76 - 89 - 90 - 99

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 45.177,65

5 apostas ganhadoras, R$ 45.177,65 18 acertos: 81 apostas ganhadoras, R$ 1.742,96

81 apostas ganhadoras, R$ 1.742,96 17 acertos: 598 apostas ganhadoras, R$ 236,08

598 apostas ganhadoras, R$ 236,08 16 acertos: 3550 apostas ganhadoras, R$ 39,76

3550 apostas ganhadoras, R$ 39,76 15 acertos: 14427 apostas ganhadoras, R$ 9,78

14427 apostas ganhadoras, R$ 9,78 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.400.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6825, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):

04 - 11 - 12 - 29 - 37

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 71 apostas ganhadoras, R$ 6.829,45

71 apostas ganhadoras, R$ 6.829,45 3 acertos: 6482 apostas ganhadoras, R$ 71,24

6482 apostas ganhadoras, R$ 71,24 2 acertos: 131471 apostas ganhadoras, R$ 3,51

Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 745, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):

coluna 1: 3

coluna 2: 5

coluna 3: 1

coluna 4: 5

coluna 5: 2

coluna 6: 7

coluna 7: 4

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 3.915,19

6 apostas ganhadoras, R$ 3.915,19 5 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 932,18

36 apostas ganhadoras, R$ 932,18 4 acertos: 570 apostas ganhadoras, R$ 58,87

570 apostas ganhadoras, R$ 58,87 3 acertos: 4842 apostas ganhadoras, R$ 6,00