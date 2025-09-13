Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2859, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
02 - 06 - 20 - 21 - 24 - 50
2º sorteio:
14 - 26 - 29 - 32 - 34 - 49 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 4.162,14
- 4 acertos: 1437 apostas ganhadoras, R$ 112,54
- 3 acertos: 25073 apostas ganhadoras, R$ 3,22
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 5.306,73
- 4 acertos: 1304 apostas ganhadoras, R$ 124,02
- 3 acertos: 24287 apostas ganhadoras, R$ 3,32
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3485, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):
02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.386.307,23
- 14 acertos: 246 apostas ganhadoras, R$ 1.688,02
- 13 acertos: 9945 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 127088 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 622225 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedor:
- AMERICANA/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2822, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):
12 - 13 - 18 - 20 - 29 - 34 - 37 - 38 - 41 - 50 - 52 - 58 - 60 - 70 - 72 - 74 - 76 - 89 - 90 - 99
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 45.177,65
- 18 acertos: 81 apostas ganhadoras, R$ 1.742,96
- 17 acertos: 598 apostas ganhadoras, R$ 236,08
- 16 acertos: 3550 apostas ganhadoras, R$ 39,76
- 15 acertos: 14427 apostas ganhadoras, R$ 9,78
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.400.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6825, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):
04 - 11 - 12 - 29 - 37
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 71 apostas ganhadoras, R$ 6.829,45
- 3 acertos: 6482 apostas ganhadoras, R$ 71,24
- 2 acertos: 131471 apostas ganhadoras, R$ 3,51
Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 745, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (12):
coluna 1: 3
coluna 2: 5
coluna 3: 1
coluna 4: 5
coluna 5: 2
coluna 6: 7
coluna 7: 4
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 3.915,19
- 5 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 932,18
- 4 acertos: 570 apostas ganhadoras, R$ 58,87
- 3 acertos: 4842 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.050.000,00