Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2856, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

04 - 05 - 21 - 22 - 30 - 32

2º sorteio:

05 - 31 - 34 - 38 - 40 - 50 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 4.136,17

27 apostas ganhadoras, R$ 4.136,17 4 acertos: 1138 apostas ganhadoras, R$ 112,15

1138 apostas ganhadoras, R$ 112,15 3 acertos: 20874 apostas ganhadoras, R$ 3,05

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 5.289,95

19 apostas ganhadoras, R$ 5.289,95 4 acertos: 1047 apostas ganhadoras, R$ 121,90

1047 apostas ganhadoras, R$ 121,90 3 acertos: 19649 apostas ganhadoras, R$ 3,24

Lotomania

Resultado do concurso nº 2819, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (5):

00 - 13 - 16 - 19 - 24 - 28 - 35 - 38 - 44 - 46 - 52 - 53 - 62 - 69 - 71 - 75 - 77 - 79 - 86 - 89

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 26.875,78

7 apostas ganhadoras, R$ 26.875,78 18 acertos: 84 apostas ganhadoras, R$ 1.999,68

84 apostas ganhadoras, R$ 1.999,68 17 acertos: 698 apostas ganhadoras, R$ 168,45

698 apostas ganhadoras, R$ 168,45 16 acertos: 3786 apostas ganhadoras, R$ 31,05

3786 apostas ganhadoras, R$ 31,05 15 acertos: 14710 apostas ganhadoras, R$ 7,99

14710 apostas ganhadoras, R$ 7,99 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.200.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6819, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (5):

06 - 38 - 43 - 52 - 63

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 13.842,92

28 apostas ganhadoras, R$ 13.842,92 3 acertos: 2657 apostas ganhadoras, R$ 138,93

2657 apostas ganhadoras, R$ 138,93 2 acertos: 71035 apostas ganhadoras, R$ 5,19