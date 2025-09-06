Confira os resultados das loterias desta sexta

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2856, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
04 - 05 - 21 - 22 - 30 - 32
2º sorteio:
05 - 31 - 34 - 38 - 40 - 50 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 4.136,17
- 4 acertos: 1138 apostas ganhadoras, R$ 112,15
- 3 acertos: 20874 apostas ganhadoras, R$ 3,05
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 5.289,95
- 4 acertos: 1047 apostas ganhadoras, R$ 121,90
- 3 acertos: 19649 apostas ganhadoras, R$ 3,24
Lotomania
Resultado do concurso nº 2819, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (5):
00 - 13 - 16 - 19 - 24 - 28 - 35 - 38 - 44 - 46 - 52 - 53 - 62 - 69 - 71 - 75 - 77 - 79 - 86 - 89
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 26.875,78
- 18 acertos: 84 apostas ganhadoras, R$ 1.999,68
- 17 acertos: 698 apostas ganhadoras, R$ 168,45
- 16 acertos: 3786 apostas ganhadoras, R$ 31,05
- 15 acertos: 14710 apostas ganhadoras, R$ 7,99
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.200.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6819, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (5):
06 - 38 - 43 - 52 - 63
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 13.842,92
- 3 acertos: 2657 apostas ganhadoras, R$ 138,93
- 2 acertos: 71035 apostas ganhadoras, R$ 5,19
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.400.000,00