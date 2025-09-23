Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2863, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
05 - 40 - 41 - 46 - 48 - 50
2º sorteio:
17 - 24 - 28 - 30 - 47 - 48 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 6.874,39
- 4 acertos: 1484 apostas ganhadoras, R$ 121,76
- 3 acertos: 26949 apostas ganhadoras, R$ 3,35
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 4.906,89
- 4 acertos: 1475 apostas ganhadoras, R$ 122,50
- 3 acertos: 27996 apostas ganhadoras, R$ 3,22
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3493, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (22):
02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 517.435,34
- 14 acertos: 295 apostas ganhadoras, R$ 1.576,19
- 13 acertos: 8228 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 93686 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 482420 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CARPINA/PE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- INDAIATUBA/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO CAETANO DO SUL/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2826, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (22):
09 - 10 - 15 - 16 - 17 - 24 - 25 - 26 - 31 - 32 - 41 - 42 - 45 - 48 - 71 - 72 - 79 - 84 - 87 - 95
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 129.819,04
- 18 acertos: 81 apostas ganhadoras, R$ 2.003,38
- 17 acertos: 504 apostas ganhadoras, R$ 321,97
- 16 acertos: 3224 apostas ganhadoras, R$ 50,33
- 15 acertos: 14130 apostas ganhadoras, R$ 11,48
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.700.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6833, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (22):
03 - 07 - 09 - 22 - 73
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 92 apostas ganhadoras, R$ 3.708,03
- 3 acertos: 6141 apostas ganhadoras, R$ 52,90
- 2 acertos: 102329 apostas ganhadoras, R$ 3,17
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 749, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (22):
coluna 1: 3
coluna 2: 4
coluna 3: 9
coluna 4: 0
coluna 5: 4
coluna 6: 3
coluna 7: 7
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 26.365,31
- 5 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 896,77
- 4 acertos: 585 apostas ganhadoras, R$ 64,38
- 3 acertos: 4585 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.450.000,00