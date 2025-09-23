Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (22) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2863, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

05 - 40 - 41 - 46 - 48 - 50

2º sorteio:

17 - 24 - 28 - 30 - 47 - 48 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 6.874,39

23 apostas ganhadoras, R$ 6.874,39 4 acertos: 1484 apostas ganhadoras, R$ 121,76

1484 apostas ganhadoras, R$ 121,76 3 acertos: 26949 apostas ganhadoras, R$ 3,35

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 4.906,89

29 apostas ganhadoras, R$ 4.906,89 4 acertos: 1475 apostas ganhadoras, R$ 122,50

1475 apostas ganhadoras, R$ 122,50 3 acertos: 27996 apostas ganhadoras, R$ 3,22

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3493, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (22):

02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24

Premiação:

15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 517.435,34

3 apostas ganhadoras, R$ 517.435,34 14 acertos: 295 apostas ganhadoras, R$ 1.576,19

295 apostas ganhadoras, R$ 1.576,19 13 acertos: 8228 apostas ganhadoras, R$ 35,00

8228 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 93686 apostas ganhadoras, R$ 14,00

93686 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 482420 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

CARPINA/PE

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos INDAIATUBA/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos SAO CAETANO DO SUL/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2826, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (22):

09 - 10 - 15 - 16 - 17 - 24 - 25 - 26 - 31 - 32 - 41 - 42 - 45 - 48 - 71 - 72 - 79 - 84 - 87 - 95

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 129.819,04

2 apostas ganhadoras, R$ 129.819,04 18 acertos: 81 apostas ganhadoras, R$ 2.003,38

81 apostas ganhadoras, R$ 2.003,38 17 acertos: 504 apostas ganhadoras, R$ 321,97

504 apostas ganhadoras, R$ 321,97 16 acertos: 3224 apostas ganhadoras, R$ 50,33

3224 apostas ganhadoras, R$ 50,33 15 acertos: 14130 apostas ganhadoras, R$ 11,48

14130 apostas ganhadoras, R$ 11,48 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.700.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6833, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (22):

03 - 07 - 09 - 22 - 73

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 92 apostas ganhadoras, R$ 3.708,03

92 apostas ganhadoras, R$ 3.708,03 3 acertos: 6141 apostas ganhadoras, R$ 52,90

6141 apostas ganhadoras, R$ 52,90 2 acertos: 102329 apostas ganhadoras, R$ 3,17

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 749, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (22):

coluna 1: 3

coluna 2: 4

coluna 3: 9

coluna 4: 0

coluna 5: 4

coluna 6: 3

coluna 7: 7

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 26.365,31

1 apostas ganhadoras, R$ 26.365,31 5 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 896,77

42 apostas ganhadoras, R$ 896,77 4 acertos: 585 apostas ganhadoras, R$ 64,38

585 apostas ganhadoras, R$ 64,38 3 acertos: 4585 apostas ganhadoras, R$ 6,00