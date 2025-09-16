Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2860, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
08 - 18 - 41 - 42 - 48 - 50
2º sorteio:
01 - 11 - 15 - 22 - 26 - 42 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 14 apostas ganhadoras, R$ 11.510,28
- 4 acertos: 1286 apostas ganhadoras, R$ 143,20
- 3 acertos: 27795 apostas ganhadoras, R$ 3,31
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 4.834,32
- 4 acertos: 1370 apostas ganhadoras, R$ 134,42
- 3 acertos: 27416 apostas ganhadoras, R$ 3,35
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3487, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (15):
02 - 04 - 05 - 07 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 5.835.868,44
- 14 acertos: 472 apostas ganhadoras, R$ 2.274,82
- 13 acertos: 16464 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 197614 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1038987 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedor:
- SERRA/ES
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2823, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (15):
02 - 08 - 09 - 12 - 13 - 17 - 18 - 26 - 41 - 44 - 61 - 67 - 76 - 77 - 79 - 80 - 82 - 84 - 87 - 90
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 45.534,68
- 18 acertos: 49 apostas ganhadoras, R$ 2.904,00
- 17 acertos: 473 apostas ganhadoras, R$ 300,83
- 16 acertos: 2651 apostas ganhadoras, R$ 53,67
- 15 acertos: 12278 apostas ganhadoras, R$ 11,58
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.300.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6827, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (15):
01 - 52 - 53 - 66 - 78
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 14.409,95
- 3 acertos: 3405 apostas ganhadoras, R$ 149,12
- 2 acertos: 92669 apostas ganhadoras, R$ 5,47
Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 746, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (15):
coluna 1: 8
coluna 2: 7
coluna 3: 9
coluna 4: 8
coluna 5: 9
coluna 6: 6
coluna 7: 9
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 1.259,25
- 4 acertos: 474 apostas ganhadoras, R$ 77,04
- 3 acertos: 4290 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.150.000,00