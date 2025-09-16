Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (15) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2860, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

08 - 18 - 41 - 42 - 48 - 50

2º sorteio:

01 - 11 - 15 - 22 - 26 - 42 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 14 apostas ganhadoras, R$ 11.510,28

14 apostas ganhadoras, R$ 11.510,28 4 acertos: 1286 apostas ganhadoras, R$ 143,20

1286 apostas ganhadoras, R$ 143,20 3 acertos: 27795 apostas ganhadoras, R$ 3,31

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 4.834,32

30 apostas ganhadoras, R$ 4.834,32 4 acertos: 1370 apostas ganhadoras, R$ 134,42

1370 apostas ganhadoras, R$ 134,42 3 acertos: 27416 apostas ganhadoras, R$ 3,35

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3487, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (15):

02 - 04 - 05 - 07 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23

Premiação:

15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 5.835.868,44

1 apostas ganhadoras, R$ 5.835.868,44 14 acertos: 472 apostas ganhadoras, R$ 2.274,82

472 apostas ganhadoras, R$ 2.274,82 13 acertos: 16464 apostas ganhadoras, R$ 35,00

16464 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 197614 apostas ganhadoras, R$ 14,00

197614 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 1038987 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedor:

SERRA/ES

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2823, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (15):

02 - 08 - 09 - 12 - 13 - 17 - 18 - 26 - 41 - 44 - 61 - 67 - 76 - 77 - 79 - 80 - 82 - 84 - 87 - 90

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 45.534,68

5 apostas ganhadoras, R$ 45.534,68 18 acertos: 49 apostas ganhadoras, R$ 2.904,00

49 apostas ganhadoras, R$ 2.904,00 17 acertos: 473 apostas ganhadoras, R$ 300,83

473 apostas ganhadoras, R$ 300,83 16 acertos: 2651 apostas ganhadoras, R$ 53,67

2651 apostas ganhadoras, R$ 53,67 15 acertos: 12278 apostas ganhadoras, R$ 11,58

12278 apostas ganhadoras, R$ 11,58 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.300.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6827, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (15):

01 - 52 - 53 - 66 - 78

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 14.409,95

37 apostas ganhadoras, R$ 14.409,95 3 acertos: 3405 apostas ganhadoras, R$ 149,12

3405 apostas ganhadoras, R$ 149,12 2 acertos: 92669 apostas ganhadoras, R$ 5,47

Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 746, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (15):

coluna 1: 8

coluna 2: 7

coluna 3: 9

coluna 4: 8

coluna 5: 9

coluna 6: 6

coluna 7: 9

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 5 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 1.259,25

29 apostas ganhadoras, R$ 1.259,25 4 acertos: 474 apostas ganhadoras, R$ 77,04

474 apostas ganhadoras, R$ 77,04 3 acertos: 4290 apostas ganhadoras, R$ 6,00