Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (8)

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2857, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

05 - 22 - 23 - 24 - 43 - 44

2º sorteio:

12 - 22 - 24 - 34 - 36 - 41 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 3.335,55

40 apostas ganhadoras, R$ 3.335,55 4 acertos: 1360 apostas ganhadoras, R$ 112,11

1360 apostas ganhadoras, R$ 112,11 3 acertos: 24886 apostas ganhadoras, R$ 3,06

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 5.003,32

24 apostas ganhadoras, R$ 5.003,32 4 acertos: 1275 apostas ganhadoras, R$ 119,59

1275 apostas ganhadoras, R$ 119,59 3 acertos: 22773 apostas ganhadoras, R$ 3,34

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3481, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (8):

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24

Premiação:

15 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 4.293.824,84

54 apostas ganhadoras, R$ 4.293.824,84 14 acertos: 9661 apostas ganhadoras, R$ 2.008,81

9661 apostas ganhadoras, R$ 2.008,81 13 acertos: 301854 apostas ganhadoras, R$ 35,00

301854 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 3539490 apostas ganhadoras, R$ 14,00

3539490 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 18955181 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

CANAL ELETRONICO/--

8 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

8 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos /BA

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos /CE

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos /DF

3 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

3 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos /ES

2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos /GO

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos /MS

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos /PA

2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos /PB

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos /PE

2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos /PR

5 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

5 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos /RJ

3 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

3 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos /RN

2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos /RO

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos /RS

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos /SP

20 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2820, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (8):

00 - 01 - 02 - 16 - 18 - 22 - 29 - 30 - 35 - 37 - 41 - 47 - 50 - 65 - 67 - 70 - 75 - 86 - 93 - 97

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 100.495,44

2 apostas ganhadoras, R$ 100.495,44 18 acertos: 47 apostas ganhadoras, R$ 2.672,75

47 apostas ganhadoras, R$ 2.672,75 17 acertos: 428 apostas ganhadoras, R$ 293,50

428 apostas ganhadoras, R$ 293,50 16 acertos: 2501 apostas ganhadoras, R$ 50,22

2501 apostas ganhadoras, R$ 50,22 15 acertos: 11202 apostas ganhadoras, R$ 11,21

11202 apostas ganhadoras, R$ 11,21 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.900.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6821, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (8):

15 - 41 - 59 - 72 - 79

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 14.006,56

19 apostas ganhadoras, R$ 14.006,56 3 acertos: 1480 apostas ganhadoras, R$ 171,25

1480 apostas ganhadoras, R$ 171,25 2 acertos: 41184 apostas ganhadoras, R$ 6,15

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 743, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (8):

coluna 1: 1

coluna 2: 4

coluna 3: 2

coluna 4: 4

coluna 5: 8

coluna 6: 1

coluna 7: 1

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 11.632,70

2 apostas ganhadoras, R$ 11.632,70 5 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 1.329,45

25 apostas ganhadoras, R$ 1.329,45 4 acertos: 411 apostas ganhadoras, R$ 80,86

411 apostas ganhadoras, R$ 80,86 3 acertos: 4037 apostas ganhadoras, R$ 6,00