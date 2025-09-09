Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2857, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
05 - 22 - 23 - 24 - 43 - 44
2º sorteio:
12 - 22 - 24 - 34 - 36 - 41 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 3.335,55
- 4 acertos: 1360 apostas ganhadoras, R$ 112,11
- 3 acertos: 24886 apostas ganhadoras, R$ 3,06
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 5.003,32
- 4 acertos: 1275 apostas ganhadoras, R$ 119,59
- 3 acertos: 22773 apostas ganhadoras, R$ 3,34
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3481, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (8):
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 4.293.824,84
- 14 acertos: 9661 apostas ganhadoras, R$ 2.008,81
- 13 acertos: 301854 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 3539490 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 18955181 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
8 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- /BA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- /CE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- /DF
3 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- /ES
2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- /GO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- /MS
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- /PA
2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- /PB
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- /PE
2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- /PR
5 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- /RJ
3 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- /RN
2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- /RO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- /RS
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- /SP
20 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2820, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (8):
00 - 01 - 02 - 16 - 18 - 22 - 29 - 30 - 35 - 37 - 41 - 47 - 50 - 65 - 67 - 70 - 75 - 86 - 93 - 97
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 100.495,44
- 18 acertos: 47 apostas ganhadoras, R$ 2.672,75
- 17 acertos: 428 apostas ganhadoras, R$ 293,50
- 16 acertos: 2501 apostas ganhadoras, R$ 50,22
- 15 acertos: 11202 apostas ganhadoras, R$ 11,21
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.900.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6821, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (8):
15 - 41 - 59 - 72 - 79
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 14.006,56
- 3 acertos: 1480 apostas ganhadoras, R$ 171,25
- 2 acertos: 41184 apostas ganhadoras, R$ 6,15
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.300.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 743, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (8):
coluna 1: 1
coluna 2: 4
coluna 3: 2
coluna 4: 4
coluna 5: 8
coluna 6: 1
coluna 7: 1
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 11.632,70
- 5 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 1.329,45
- 4 acertos: 411 apostas ganhadoras, R$ 80,86
- 3 acertos: 4037 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 750.000,00