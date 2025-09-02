Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (1) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2854, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

21 - 23 - 27 - 28 - 29 - 36

2º sorteio:

02 - 08 - 09 - 31 - 42 - 44 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 3.321,34

35 apostas ganhadoras, R$ 3.321,34 4 acertos: 1246 apostas ganhadoras, R$ 106,62

1246 apostas ganhadoras, R$ 106,62 3 acertos: 20231 apostas ganhadoras, R$ 3,28

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 15 apostas ganhadoras, R$ 6.974,83

15 apostas ganhadoras, R$ 6.974,83 4 acertos: 1019 apostas ganhadoras, R$ 130,37

1019 apostas ganhadoras, R$ 130,37 3 acertos: 20672 apostas ganhadoras, R$ 3,21

Lotomania

Resultado do concurso nº 2817, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1):

00 - 01 - 04 - 09 - 16 - 20 - 26 - 35 - 49 - 54 - 65 - 72 - 73 - 84 - 85 - 87 - 93 - 94 - 97 - 98

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 18 acertos: 55 apostas ganhadoras, R$ 2.880,48

55 apostas ganhadoras, R$ 2.880,48 17 acertos: 524 apostas ganhadoras, R$ 302,34

524 apostas ganhadoras, R$ 302,34 16 acertos: 3210 apostas ganhadoras, R$ 49,35

3210 apostas ganhadoras, R$ 49,35 15 acertos: 14130 apostas ganhadoras, R$ 11,21

14130 apostas ganhadoras, R$ 11,21 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6815, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1):

04 - 14 - 26 - 66 - 74

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 9.170,80

58 apostas ganhadoras, R$ 9.170,80 3 acertos: 4440 apostas ganhadoras, R$ 114,09

4440 apostas ganhadoras, R$ 114,09 2 acertos: 113573 apostas ganhadoras, R$ 4,46

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 740, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1):

coluna 1: 4

coluna 2: 9

coluna 3: 0

coluna 4: 7

coluna 5: 5

coluna 6: 4

coluna 7: 5

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 12.136,79

2 apostas ganhadoras, R$ 12.136,79 5 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 2.167,28

16 apostas ganhadoras, R$ 2.167,28 4 acertos: 425 apostas ganhadoras, R$ 81,59

425 apostas ganhadoras, R$ 81,59 3 acertos: 4068 apostas ganhadoras, R$ 5,00