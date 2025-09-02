Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2854, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
21 - 23 - 27 - 28 - 29 - 36
2º sorteio:
02 - 08 - 09 - 31 - 42 - 44 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 3.321,34
- 4 acertos: 1246 apostas ganhadoras, R$ 106,62
- 3 acertos: 20231 apostas ganhadoras, R$ 3,28
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 15 apostas ganhadoras, R$ 6.974,83
- 4 acertos: 1019 apostas ganhadoras, R$ 130,37
- 3 acertos: 20672 apostas ganhadoras, R$ 3,21
Lotomania
Resultado do concurso nº 2817, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1):
00 - 01 - 04 - 09 - 16 - 20 - 26 - 35 - 49 - 54 - 65 - 72 - 73 - 84 - 85 - 87 - 93 - 94 - 97 - 98
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: Não houve acertador
- 18 acertos: 55 apostas ganhadoras, R$ 2.880,48
- 17 acertos: 524 apostas ganhadoras, R$ 302,34
- 16 acertos: 3210 apostas ganhadoras, R$ 49,35
- 15 acertos: 14130 apostas ganhadoras, R$ 11,21
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6815, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1):
04 - 14 - 26 - 66 - 74
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 9.170,80
- 3 acertos: 4440 apostas ganhadoras, R$ 114,09
- 2 acertos: 113573 apostas ganhadoras, R$ 4,46
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 740, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1):
coluna 1: 4
coluna 2: 9
coluna 3: 0
coluna 4: 7
coluna 5: 5
coluna 6: 4
coluna 7: 5
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 12.136,79
- 5 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 2.167,28
- 4 acertos: 425 apostas ganhadoras, R$ 81,59
- 3 acertos: 4068 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 550.000,00