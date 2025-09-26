Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1120, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (25):
03 - 06 - 08 - 11 - 23 - 24 - 28
Mês da sorte: Junho
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 68 apostas ganhadoras, R$ 2.377,52
- 5 acertos: 2233 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 28273 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 72697 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3496, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (25):
01 - 04 - 05 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 537.164,18
- 14 acertos: 205 apostas ganhadoras, R$ 2.354,65
- 13 acertos: 6428 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 82261 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 462770 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- VESPASIANO/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- BAURU/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2919, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (25):
03 - 26 - 28 - 37 - 42 - 53
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 66 apostas ganhadoras, R$ 34.524,56
- 4 acertos: 4131 apostas ganhadoras, R$ 909,21
Acumulado para o próximo concurso: R$ 80.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6836, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (25):
05 - 16 - 29 - 33 - 76
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 7.170,08
- 3 acertos: 3934 apostas ganhadoras, R$ 93,73
- 2 acertos: 93308 apostas ganhadoras, R$ 3,95
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2299, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (25):
19 - 24 - 28 - 42 - 46 - 54 - 77
Time do coração: AMAZONAS/AM
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 38.303,56
- 5 acertos: 289 apostas ganhadoras, R$ 1.136,04
- 4 acertos: 4667 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 41566 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 10992 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 29.000.000,00