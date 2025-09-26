Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta quinta-feira (25) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1120, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (25):

03 - 06 - 08 - 11 - 23 - 24 - 28

Mês da sorte: Junho

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 68 apostas ganhadoras, R$ 2.377,52

68 apostas ganhadoras, R$ 2.377,52 5 acertos: 2233 apostas ganhadoras, R$ 25,00

2233 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 28273 apostas ganhadoras, R$ 5,00

28273 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 72697 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3496, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (25):

01 - 04 - 05 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24

Premiação:

15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 537.164,18

3 apostas ganhadoras, R$ 537.164,18 14 acertos: 205 apostas ganhadoras, R$ 2.354,65

205 apostas ganhadoras, R$ 2.354,65 13 acertos: 6428 apostas ganhadoras, R$ 35,00

6428 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 82261 apostas ganhadoras, R$ 14,00

82261 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 462770 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

CANAL ELETRONICO/--

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos VESPASIANO/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos BAURU/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2919, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (25):

03 - 26 - 28 - 37 - 42 - 53

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 66 apostas ganhadoras, R$ 34.524,56

66 apostas ganhadoras, R$ 34.524,56 4 acertos: 4131 apostas ganhadoras, R$ 909,21

Acumulado para o próximo concurso: R$ 80.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6836, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (25):

05 - 16 - 29 - 33 - 76

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 7.170,08

54 apostas ganhadoras, R$ 7.170,08 3 acertos: 3934 apostas ganhadoras, R$ 93,73

3934 apostas ganhadoras, R$ 93,73 2 acertos: 93308 apostas ganhadoras, R$ 3,95

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2299, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (25):

19 - 24 - 28 - 42 - 46 - 54 - 77

Time do coração: AMAZONAS/AM

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 38.303,56

6 apostas ganhadoras, R$ 38.303,56 5 acertos: 289 apostas ganhadoras, R$ 1.136,04

289 apostas ganhadoras, R$ 1.136,04 4 acertos: 4667 apostas ganhadoras, R$ 10,50

4667 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 41566 apostas ganhadoras, R$ 3,50

41566 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 10992 apostas ganhadoras, R$ 8,50