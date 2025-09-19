Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (15) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1117, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (18):

03 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 30

Mês da sorte: Junho

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 3.895,04

27 apostas ganhadoras, R$ 3.895,04 5 acertos: 1307 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1307 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 17270 apostas ganhadoras, R$ 5,00

17270 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 45061 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 900.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3490, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (18):

02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 23 - 25

Premiação:

15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.133.812,85

3 apostas ganhadoras, R$ 2.133.812,85 14 acertos: 665 apostas ganhadoras, R$ 1.481,18

665 apostas ganhadoras, R$ 1.481,18 13 acertos: 19067 apostas ganhadoras, R$ 35,00

19067 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 212958 apostas ganhadoras, R$ 14,00

212958 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 1100737 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

BRASILIA/DF

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos ESMERALDAS/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos CUIABA/MT

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2916, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (18):

05 - 11 - 16 - 27 - 40 - 45

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 53 apostas ganhadoras, R$ 34.291,78

53 apostas ganhadoras, R$ 34.291,78 4 acertos: 3368 apostas ganhadoras, R$ 889,49

Acumulado para o próximo concurso: R$ 40.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6830, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (18):

27 - 28 - 30 - 34 - 76

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 11.643,37

24 apostas ganhadoras, R$ 11.643,37 3 acertos: 1891 apostas ganhadoras, R$ 140,73

1891 apostas ganhadoras, R$ 140,73 2 acertos: 51028 apostas ganhadoras, R$ 5,21

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2296, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (18):

16 - 25 - 30 - 32 - 35 - 60 - 71

Time do coração: GOIAS/GO

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 78.741,32

3 apostas ganhadoras, R$ 78.741,32 5 acertos: 194 apostas ganhadoras, R$ 1.739,49

194 apostas ganhadoras, R$ 1.739,49 4 acertos: 3732 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3732 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 36436 apostas ganhadoras, R$ 3,50

36436 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 16985 apostas ganhadoras, R$ 8,50