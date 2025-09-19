Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1117, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (18):
03 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 30
Mês da sorte: Junho
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 3.895,04
- 5 acertos: 1307 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 17270 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 45061 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 900.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3490, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (18):
02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.133.812,85
- 14 acertos: 665 apostas ganhadoras, R$ 1.481,18
- 13 acertos: 19067 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 212958 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1100737 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- BRASILIA/DF
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- ESMERALDAS/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- CUIABA/MT
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2916, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (18):
05 - 11 - 16 - 27 - 40 - 45
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 53 apostas ganhadoras, R$ 34.291,78
- 4 acertos: 3368 apostas ganhadoras, R$ 889,49
Acumulado para o próximo concurso: R$ 40.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6830, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (18):
27 - 28 - 30 - 34 - 76
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 11.643,37
- 3 acertos: 1891 apostas ganhadoras, R$ 140,73
- 2 acertos: 51028 apostas ganhadoras, R$ 5,21
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2296, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (18):
16 - 25 - 30 - 32 - 35 - 60 - 71
Time do coração: GOIAS/GO
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 78.741,32
- 5 acertos: 194 apostas ganhadoras, R$ 1.739,49
- 4 acertos: 3732 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 36436 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 16985 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 26.000.000,00