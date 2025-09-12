Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1114, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):
04 - 08 - 12 - 17 - 24 - 27 - 29
Mês da sorte: Fevereiro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 3.563,95
- 5 acertos: 1393 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 19160 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 61922 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.100.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3484, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):
01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 529.556,06
- 14 acertos: 370 apostas ganhadoras, R$ 857,42
- 13 acertos: 12981 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 137066 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 624023 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- ARACAJU/SE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Quina
Resultado do concurso nº 6824, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):
01 - 12 - 29 - 70 - 74
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 11.139,03
- 3 acertos: 2164 apostas ganhadoras, R$ 151,97
- 2 acertos: 65194 apostas ganhadoras, R$ 5,04
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.700.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2293, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):
11 - 18 - 21 - 38 - 49 - 71 - 78
Time do coração: GREMIO/RS
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 25.272,87
- 5 acertos: 196 apostas ganhadoras, R$ 1.657,84
- 4 acertos: 3821 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 38356 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 23933 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 23.500.000,00