Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1114, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):

04 - 08 - 12 - 17 - 24 - 27 - 29

Mês da sorte: Fevereiro

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.100.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3484, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):

01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 23 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 529.556,06

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

CANAL ELETRONICO/--

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Quina

Resultado do concurso nº 6824, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):

01 - 12 - 29 - 70 - 74

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.700.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2293, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11):

11 - 18 - 21 - 38 - 49 - 71 - 78

Time do coração: GREMIO/RS

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

