Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1111, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (4):

06 - 08 - 09 - 11 - 13 - 15 - 30

Mês da sorte: Junho

Premiação:

7 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 2.795,14

32 apostas ganhadoras, R$ 2.795,14 5 acertos: 1146 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1146 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 14881 apostas ganhadoras, R$ 5,00

14881 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 38376 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2910, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (4):

03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 80 apostas ganhadoras, R$ 22.501,55

80 apostas ganhadoras, R$ 22.501,55 4 acertos: 4834 apostas ganhadoras, R$ 613,82

Acumulado para o próximo concurso: R$ 40.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6818, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (4):

06 - 13 - 36 - 53 - 63

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 49 apostas ganhadoras, R$ 6.765,69

49 apostas ganhadoras, R$ 6.765,69 3 acertos: 3349 apostas ganhadoras, R$ 94,27

3349 apostas ganhadoras, R$ 94,27 2 acertos: 76348 apostas ganhadoras, R$ 4,13

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.300.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2290, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (4):

10 - 49 - 53 - 54 - 56 - 66 - 74

Time do coração: NOVORIZONTINO/SP

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 242.531,59

1 apostas ganhadoras, R$ 242.531,59 5 acertos: 187 apostas ganhadoras, R$ 1.852,80

187 apostas ganhadoras, R$ 1.852,80 4 acertos: 3875 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3875 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 37358 apostas ganhadoras, R$ 3,50

37358 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 10002 apostas ganhadoras, R$ 8,50