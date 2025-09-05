Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1111, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (4):
06 - 08 - 09 - 11 - 13 - 15 - 30
Mês da sorte: Junho
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 2.795,14
- 5 acertos: 1146 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 14881 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 38376 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2910, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (4):
03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 80 apostas ganhadoras, R$ 22.501,55
- 4 acertos: 4834 apostas ganhadoras, R$ 613,82
Acumulado para o próximo concurso: R$ 40.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6818, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (4):
06 - 13 - 36 - 53 - 63
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 49 apostas ganhadoras, R$ 6.765,69
- 3 acertos: 3349 apostas ganhadoras, R$ 94,27
- 2 acertos: 76348 apostas ganhadoras, R$ 4,13
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.300.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2290, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (4):
10 - 49 - 53 - 54 - 56 - 66 - 74
Time do coração: NOVORIZONTINO/SP
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 242.531,59
- 5 acertos: 187 apostas ganhadoras, R$ 1.852,80
- 4 acertos: 3875 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 37358 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 10002 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 22.000.000,00