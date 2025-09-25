Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Federal
Resultado da Loteria Federal 6003, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 083401 - R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 061004 - R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 024172 - R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 013955 - R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 009417 - R$ 20.363,00
Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2864, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
Primeiro sorteio: 12 - 34 - 35 - 40 - 41 - 48
Segundo sorteio: 01 - 21 - 23 - 33 - 43 - 49
Premiação:
- 6 acertos: Não houve ganhador
- 5 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 12.667,57
- 4 acertos: 1051 apostas ganhadoras, R$ 151,52
- 3 acertos: 22.555 apostas ganhadoras, R$ 3,53
- 6 acertos: Não houve ganhador
- 5 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 5.971,86
- 4 acertos: 1267 apostas ganhadoras, R$ 125,69
- 3 acertos: 23648 apostas ganhadoras, R$ 3,36
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3495, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (24):
02 - 03 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 1.110.392,69
- 14 acertos: 577 apostas ganhadoras, R$ 1.452,83
- 13 acertos: 15454 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 166.902 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 859.193 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Detalhamento
Lotomania
Resultado do concurso nº 2827, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (24):
10 - 11 - 17 - 18 - 19 - 24 - 27 - 31 - 37 - 42 - 43 - 57 - 58 - 64 - 66 - 71 - 85 - 93 - 94 - 95
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 31.875,42
- 18 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 2.747,88
- 17 acertos: 562 apostas ganhadoras, R$ 283,58
- 16 acertos: 3389 apostas ganhadoras, R$ 47,02
- 15 acertos: 14926 apostas ganhadoras, R$ 10,67
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.500.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 288, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (24):
14 - 17 - 27 - 33 - 42 - 50
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 7 apostas ganhadoras, R$ 67.999,74
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 60 apostas ganhadoras, R$ 3.525,91
- 4 acertos + 2 trevos: 165 apostas ganhadoras, R$ 1.373,73
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 2351 apostas ganhadoras, R$ 96,41
- 3 acertos + 2 trevos: 3028 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 23442 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 21593 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 161864 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 165.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6829, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (17):
04 - 13 - 30 - 49 - 68
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 9.481,27
- 3 acertos: 3.037 apostas ganhadoras, R$ 112,98
- 2 acertos: 80.002 apostas ganhadoras, R$ 4,28
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.800.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 750, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (24):
coluna 1: 1
coluna 2: 1
coluna 3: 6
coluna 4: 2
coluna 5: 4
coluna 6: 6
coluna 7: 2
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 23.601,34
- 5 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 936,56
- 4 acertos: 537 apostas ganhadoras, R$ 62,78
- 3 acertos: 4.752 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.500.000,00