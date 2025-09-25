Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta quarta-feira (24) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Federal

Resultado da Loteria Federal 6003, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 083401 - R$ 500.000,00

083401 - R$ 500.000,00 2º bilhete: 061004 - R$ 35.000,00

061004 - R$ 35.000,00 3º bilhete: 024172 - R$ 30.000,00

024172 - R$ 30.000,00 4º bilhete: 013955 - R$ 25.000,00

013955 - R$ 25.000,00 5º bilhete: 009417 - R$ 20.363,00

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2864, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

Confira o resultado do concurso da Dupla Sena 2864

Primeiro sorteio: 12 - 34 - 35 - 40 - 41 - 48

Segundo sorteio: 01 - 21 - 23 - 33 - 43 - 49

Premiação:

6 acertos: Não houve ganhador

Não houve ganhador 5 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 12.667,57

11 apostas ganhadoras, R$ 12.667,57 4 acertos: 1051 apostas ganhadoras, R$ 151,52

1051 apostas ganhadoras, R$ 151,52 3 acertos: 22.555 apostas ganhadoras, R$ 3,53

22.555 apostas ganhadoras, R$ 3,53 6 acertos: Não houve ganhador

Não houve ganhador 5 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 5.971,86

21 apostas ganhadoras, R$ 5.971,86 4 acertos: 1267 apostas ganhadoras, R$ 125,69

1267 apostas ganhadoras, R$ 125,69 3 acertos: 23648 apostas ganhadoras, R$ 3,36

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3495, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (24):

02 - 03 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25

Premiação:

15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 1.110.392,69

4 apostas ganhadoras, R$ 1.110.392,69 14 acertos: 577 apostas ganhadoras, R$ 1.452,83

577 apostas ganhadoras, R$ 1.452,83 13 acertos: 15454 apostas ganhadoras, R$ 35,00

15454 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 166.902 apostas ganhadoras, R$ 14,00

166.902 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 859.193 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Detalhamento

Lotomania

Resultado do concurso nº 2827, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (24):

10 - 11 - 17 - 18 - 19 - 24 - 27 - 31 - 37 - 42 - 43 - 57 - 58 - 64 - 66 - 71 - 85 - 93 - 94 - 95

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 31.875,42

8 apostas ganhadoras, R$ 31.875,42 18 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 2.747,88

58 apostas ganhadoras, R$ 2.747,88 17 acertos: 562 apostas ganhadoras, R$ 283,58

562 apostas ganhadoras, R$ 283,58 16 acertos: 3389 apostas ganhadoras, R$ 47,02

3389 apostas ganhadoras, R$ 47,02 15 acertos: 14926 apostas ganhadoras, R$ 10,67

14926 apostas ganhadoras, R$ 10,67 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.500.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 288, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (24):

14 - 17 - 27 - 33 - 42 - 50

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: 7 apostas ganhadoras, R$ 67.999,74

7 apostas ganhadoras, R$ 67.999,74 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 60 apostas ganhadoras, R$ 3.525,91

60 apostas ganhadoras, R$ 3.525,91 4 acertos + 2 trevos: 165 apostas ganhadoras, R$ 1.373,73

165 apostas ganhadoras, R$ 1.373,73 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 2351 apostas ganhadoras, R$ 96,41

2351 apostas ganhadoras, R$ 96,41 3 acertos + 2 trevos: 3028 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3028 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 23442 apostas ganhadoras, R$ 24,00

23442 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 21593 apostas ganhadoras, R$ 12,00

21593 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 161864 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 165.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6829, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (17):

04 - 13 - 30 - 49 - 68

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 9.481,27

38 apostas ganhadoras, R$ 9.481,27 3 acertos: 3.037 apostas ganhadoras, R$ 112,98

3.037 apostas ganhadoras, R$ 112,98 2 acertos: 80.002 apostas ganhadoras, R$ 4,28

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.800.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 750, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (24):

coluna 1: 1

coluna 2: 1

coluna 3: 6

coluna 4: 2

coluna 5: 4

coluna 6: 6

coluna 7: 2

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 23.601,34

1 aposta ganhadora, R$ 23.601,34 5 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 936,56

36 apostas ganhadoras, R$ 936,56 4 acertos: 537 apostas ganhadoras, R$ 62,78

537 apostas ganhadoras, R$ 62,78 3 acertos: 4.752 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.500.000,00



