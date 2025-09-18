Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2861, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
14 - 15 - 33 - 36 - 45 - 48
2º sorteio:
01 - 03 - 20 - 21 - 35 - 40 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 4.378,69
- 4 acertos: 1711 apostas ganhadoras, R$ 96,51
- 3 acertos: 28611 apostas ganhadoras, R$ 2,88
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 7.649,84
- 4 acertos: 964 apostas ganhadoras, R$ 171,30
- 3 acertos: 21547 apostas ganhadoras, R$ 3,83
Federal
Resultado do concurso nº 6001, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 050309 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 067195 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 051158 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 078151 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 056723 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3489, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (17):
01 - 02 - 05 - 08 - 09 - 11 - 14 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.859.974,77
- 14 acertos: 179 apostas ganhadoras, R$ 2.178,74
- 13 acertos: 6483 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 79436 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 453901 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.500.000,00
Vencedor:
- GUARULHOS/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2824, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (17):
02 - 04 - 08 - 13 - 14 - 23 - 24 - 32 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 64 - 67 - 68 - 80 - 85 - 87 - 93
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 58.524,88
- 18 acertos: 96 apostas ganhadoras, R$ 2.177,26
- 17 acertos: 818 apostas ganhadoras, R$ 178,86
- 16 acertos: 4333 apostas ganhadoras, R$ 33,76
- 15 acertos: 17362 apostas ganhadoras, R$ 8,42
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 286, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (17):
15 - 19 - 20 - 30 - 35 - 45
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 186.800,87
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 39 apostas ganhadoras, R$ 6.386,36
- 4 acertos + 2 trevos: 116 apostas ganhadoras, R$ 2.300,50
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1701 apostas ganhadoras, R$ 156,88
- 3 acertos + 2 trevos: 2463 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 20155 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 20631 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 167935 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 162.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6829, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (17):
42 - 52 - 57 - 58 - 66
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 14.535,48
- 3 acertos: 1441 apostas ganhadoras, R$ 163,31
- 2 acertos: 43998 apostas ganhadoras, R$ 5,34
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.200.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 747, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (17):
coluna 1: 1
coluna 2: 1
coluna 3: 6
coluna 4: 9
coluna 5: 9
coluna 6: 7
coluna 7: 8
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 7.806,08
- 5 acertos: 26 apostas ganhadoras, R$ 1.286,71
- 4 acertos: 554 apostas ganhadoras, R$ 60,38
- 3 acertos: 4860 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.250.000,00