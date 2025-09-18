Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (15) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2861, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

14 - 15 - 33 - 36 - 45 - 48

2º sorteio:

01 - 03 - 20 - 21 - 35 - 40 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 4.378,69

4 acertos: 1711 apostas ganhadoras, R$ 96,51

3 acertos: 28611 apostas ganhadoras, R$ 2,88

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 7.649,84

4 acertos: 964 apostas ganhadoras, R$ 171,30

3 acertos: 21547 apostas ganhadoras, R$ 3,83

Federal

Resultado do concurso nº 6001, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 050309 - valor do prêmio R$ 500.000,00

2º bilhete: 067195 - valor do prêmio R$ 35.000,00

3º bilhete: 051158 - valor do prêmio R$ 30.000,00

4º bilhete: 078151 - valor do prêmio R$ 25.000,00

078151 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 056723 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3489, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (17):

01 - 02 - 05 - 08 - 09 - 11 - 14 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.859.974,77

14 acertos: 179 apostas ganhadoras, R$ 2.178,74

13 acertos: 6483 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 79436 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 453901 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.500.000,00

Vencedor:

GUARULHOS/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2824, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (17):

02 - 04 - 08 - 13 - 14 - 23 - 24 - 32 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 64 - 67 - 68 - 80 - 85 - 87 - 93

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 58.524,88

18 acertos: 96 apostas ganhadoras, R$ 2.177,26

17 acertos: 818 apostas ganhadoras, R$ 178,86

16 acertos: 4333 apostas ganhadoras, R$ 33,76

15 acertos: 17362 apostas ganhadoras, R$ 8,42

17362 apostas ganhadoras, R$ 8,42 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 286, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (17):

15 - 19 - 20 - 30 - 35 - 45

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 186.800,87

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 39 apostas ganhadoras, R$ 6.386,36

39 apostas ganhadoras, R$ 6.386,36 4 acertos + 2 trevos: 116 apostas ganhadoras, R$ 2.300,50

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1701 apostas ganhadoras, R$ 156,88

1701 apostas ganhadoras, R$ 156,88 3 acertos + 2 trevos: 2463 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo: 20155 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos: 20631 apostas ganhadoras, R$ 12,00

20631 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 167935 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 162.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6829, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (17):

42 - 52 - 57 - 58 - 66

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

4 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 14.535,48

3 acertos: 1441 apostas ganhadoras, R$ 163,31

1441 apostas ganhadoras, R$ 163,31 2 acertos: 43998 apostas ganhadoras, R$ 5,34

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.200.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 747, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (17):

coluna 1: 1

coluna 2: 1

coluna 3: 6

coluna 4: 9

coluna 5: 9

coluna 6: 7

coluna 7: 8

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 7.806,08

5 acertos: 26 apostas ganhadoras, R$ 1.286,71

4 acertos: 554 apostas ganhadoras, R$ 60,38

554 apostas ganhadoras, R$ 60,38 3 acertos: 4860 apostas ganhadoras, R$ 6,00