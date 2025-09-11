Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (8) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2858, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

07 - 08 - 10 - 12 - 29 - 38

2º sorteio:

12 - 21 - 24 - 30 - 31 - 38

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 7.758,55

4 acertos: 1405 apostas ganhadoras, R$ 107,28

3 acertos: 26379 apostas ganhadoras, R$ 2,85

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 9.892,15

4 acertos: 1173 apostas ganhadoras, R$ 128,50

3 acertos: 21559 apostas ganhadoras, R$ 3,49

Federal

Resultado do concurso nº 5999, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 058613 - valor do prêmio R$ 500.000,00

2º bilhete: 080546 - valor do prêmio R$ 35.000,00

3º bilhete: 084932 - valor do prêmio R$ 30.000,00

4º bilhete: 041386 - valor do prêmio R$ 25.000,00

041386 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 072389 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3483, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):

02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25

Premiação:

15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 325.859,61

14 acertos: 520 apostas ganhadoras, R$ 750,82

13 acertos: 13188 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 134259 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 590707 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

MARINGA/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

RIBEIRAO CLARO/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

INDAIAL/SC

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2821, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):

08 - 16 - 17 - 19 - 23 - 25 - 30 - 36 - 40 - 44 - 48 - 51 - 64 - 66 - 77 - 83 - 88 - 94 - 95 - 98

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 40.328,71

18 acertos: 55 apostas ganhadoras, R$ 2.291,41

17 acertos: 563 apostas ganhadoras, R$ 223,84

16 acertos: 3192 apostas ganhadoras, R$ 39,48

15 acertos: 12872 apostas ganhadoras, R$ 9,79

0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.600.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 744, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):

coluna 1: 5

coluna 2: 5

coluna 3: 0

coluna 4: 4

coluna 5: 0

coluna 6: 3

coluna 7: 5

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

6 acertos: não houve ganhadores

5 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 833,16

4 acertos: 492 apostas ganhadoras, R$ 62,65

492 apostas ganhadoras, R$ 62,65 3 acertos: 4073 apostas ganhadoras, R$ 6,00