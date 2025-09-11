Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2858, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
07 - 08 - 10 - 12 - 29 - 38
2º sorteio:
12 - 21 - 24 - 30 - 31 - 38
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 7.758,55
- 4 acertos: 1405 apostas ganhadoras, R$ 107,28
- 3 acertos: 26379 apostas ganhadoras, R$ 2,85
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, R$ 9.892,15
- 4 acertos: 1173 apostas ganhadoras, R$ 128,50
- 3 acertos: 21559 apostas ganhadoras, R$ 3,49
Federal
Resultado do concurso nº 5999, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 058613 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 080546 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 084932 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 041386 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 072389 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3483, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):
02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 325.859,61
- 14 acertos: 520 apostas ganhadoras, R$ 750,82
- 13 acertos: 13188 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 134259 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 590707 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- MARINGA/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- RIBEIRAO CLARO/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- INDAIAL/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2821, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):
08 - 16 - 17 - 19 - 23 - 25 - 30 - 36 - 40 - 44 - 48 - 51 - 64 - 66 - 77 - 83 - 88 - 94 - 95 - 98
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 40.328,71
- 18 acertos: 55 apostas ganhadoras, R$ 2.291,41
- 17 acertos: 563 apostas ganhadoras, R$ 223,84
- 16 acertos: 3192 apostas ganhadoras, R$ 39,48
- 15 acertos: 12872 apostas ganhadoras, R$ 9,79
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.600.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 744, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):
coluna 1: 5
coluna 2: 5
coluna 3: 0
coluna 4: 4
coluna 5: 0
coluna 6: 3
coluna 7: 5
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 833,16
- 4 acertos: 492 apostas ganhadoras, R$ 62,65
- 3 acertos: 4073 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 950.000,00