Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2855, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
09 - 15 - 18 - 19 - 30 - 35
2º sorteio:
06 - 08 - 22 - 32 - 37 - 44 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 4.136,17
- 4 acertos: 1138 apostas ganhadoras, R$ 112,15
- 3 acertos: 20874 apostas ganhadoras, R$ 3,05
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 5.289,95
- 4 acertos: 1047 apostas ganhadoras, R$ 121,90
- 3 acertos: 19649 apostas ganhadoras, R$ 3,24
Federal
Resultado do concurso nº 5997, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 089211 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 011577 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 002436 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 090064 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 047358 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2818, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):
03 - 04 - 08 - 15 - 30 - 31 - 32 - 34 - 52 - 53 - 55 - 57 - 58 - 62 - 71 - 72 - 79 - 86 - 89 - 93
Premiação:
- 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 3.914.644,89
- 19 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 57.033,69
- 18 acertos: 72 apostas ganhadoras, R$ 2.255,39
- 17 acertos: 658 apostas ganhadoras, R$ 246,79
- 16 acertos: 3890 apostas ganhadoras, R$ 41,74
- 15 acertos: 16601 apostas ganhadoras, R$ 9,78
- 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 129.910,65
Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 282, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):
10 - 12 - 17 - 21 - 41 - 50
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 461.093,80
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 20 apostas ganhadoras, R$ 10.246,53
- 4 acertos + 2 trevos: 194 apostas ganhadoras, R$ 1.131,79
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 2196 apostas ganhadoras, R$ 99,98
- 3 acertos + 2 trevos: 3445 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 24366 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 23595 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 171324 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 154.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6817, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):
02 - 13 - 52 - 60 - 63
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 10.531,08
- 3 acertos: 1968 apostas ganhadoras, R$ 137,60
- 2 acertos: 58056 apostas ganhadoras, R$ 4,66
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.400.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 741, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):
coluna 1: 6
coluna 2: 3
coluna 3: 8
coluna 4: 8
coluna 5: 8
coluna 6: 8
coluna 7: 5
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 22.043,59
- 5 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 1.431,40
- 4 acertos: 451 apostas ganhadoras, R$ 69,82
- 3 acertos: 3544 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 650.000,00