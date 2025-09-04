Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta terça-feira (2) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2855, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

09 - 15 - 18 - 19 - 30 - 35

2º sorteio:

06 - 08 - 22 - 32 - 37 - 44 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 4.136,17

27 apostas ganhadoras, R$ 4.136,17 4 acertos: 1138 apostas ganhadoras, R$ 112,15

1138 apostas ganhadoras, R$ 112,15 3 acertos: 20874 apostas ganhadoras, R$ 3,05

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 5.289,95

19 apostas ganhadoras, R$ 5.289,95 4 acertos: 1047 apostas ganhadoras, R$ 121,90

1047 apostas ganhadoras, R$ 121,90 3 acertos: 19649 apostas ganhadoras, R$ 3,24

Federal

Resultado do concurso nº 5997, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 089211 - valor do prêmio R$ 500.000,00

089211 - valor do prêmio R$ 500.000,00 2º bilhete: 011577 - valor do prêmio R$ 35.000,00

011577 - valor do prêmio R$ 35.000,00 3º bilhete: 002436 - valor do prêmio R$ 30.000,00

002436 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 090064 - valor do prêmio R$ 25.000,00

090064 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 047358 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2818, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):

03 - 04 - 08 - 15 - 30 - 31 - 32 - 34 - 52 - 53 - 55 - 57 - 58 - 62 - 71 - 72 - 79 - 86 - 89 - 93

Premiação:

20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 3.914.644,89

1 apostas ganhadoras, R$ 3.914.644,89 19 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 57.033,69

9 apostas ganhadoras, R$ 57.033,69 18 acertos: 72 apostas ganhadoras, R$ 2.255,39

72 apostas ganhadoras, R$ 2.255,39 17 acertos: 658 apostas ganhadoras, R$ 246,79

658 apostas ganhadoras, R$ 246,79 16 acertos: 3890 apostas ganhadoras, R$ 41,74

3890 apostas ganhadoras, R$ 41,74 15 acertos: 16601 apostas ganhadoras, R$ 9,78

16601 apostas ganhadoras, R$ 9,78 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 129.910,65

Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 282, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):

10 - 12 - 17 - 21 - 41 - 50

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 461.093,80

1 apostas ganhadoras, R$ 461.093,80 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 20 apostas ganhadoras, R$ 10.246,53

20 apostas ganhadoras, R$ 10.246,53 4 acertos + 2 trevos: 194 apostas ganhadoras, R$ 1.131,79

194 apostas ganhadoras, R$ 1.131,79 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 2196 apostas ganhadoras, R$ 99,98

2196 apostas ganhadoras, R$ 99,98 3 acertos + 2 trevos: 3445 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3445 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 24366 apostas ganhadoras, R$ 24,00

24366 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 23595 apostas ganhadoras, R$ 12,00

23595 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 171324 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 154.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6817, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):

02 - 13 - 52 - 60 - 63

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 10.531,08

27 apostas ganhadoras, R$ 10.531,08 3 acertos: 1968 apostas ganhadoras, R$ 137,60

1968 apostas ganhadoras, R$ 137,60 2 acertos: 58056 apostas ganhadoras, R$ 4,66

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.400.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 741, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):

coluna 1: 6

coluna 2: 3

coluna 3: 8

coluna 4: 8

coluna 5: 8

coluna 6: 8

coluna 7: 5

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 22.043,59

1 apostas ganhadoras, R$ 22.043,59 5 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 1.431,40

22 apostas ganhadoras, R$ 1.431,40 4 acertos: 451 apostas ganhadoras, R$ 69,82

451 apostas ganhadoras, R$ 69,82 3 acertos: 3544 apostas ganhadoras, R$ 5,00