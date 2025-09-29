Como é viver em Ilha Comprida? Menina revela o dia a dia e viraliza nas redes sociais

Wisla (ao fundo), junto ao pai (E), à mãe (C) e ao irmão (D) (in memoriam). Elaine Aparecida Polizelo Bertante / Arquivo Pessoal

Uma menina de 15 anos tem somado milhões de visualizações no TikTok ao mostrar o dia a dia em uma ilha brasileira. A estudante Wisla Polizelo Bertante mora no pequeno município de Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo.

— Muita gente não conhece Ilha Comprida, já escutou falar, mas nunca viu foto. Então, eu falei: "Vou começar". E deu certo — contou Wisla, em entrevista a Zero Hora.

Não só no nome, a cidade de fato é uma ilha, embora próxima e ligada ao continente por meio de uma ponte. Ainda assim, a adolescente descreve a região como "isolada" (entenda mais abaixo).

O território integra uma Área de Proteção Ambiental (APA), conforme informações disponibilizadas pela prefeitura. O município tem 74 quilômetros de extensão e, no máximo, quatro quilômetros de largura em alguns pontos.

Mudança de endereço

Foi em Ilha Comprida que a família de Wisla fixou endereço em 2015. Antes, a menina, os pais e o irmão, Juan, falecido há um ano e meio devido a complicações cardíacas, moravam no município de Amparo (SP).

Como contam, a mudança se deu devido à saúde do menino, que tinha crises frequentes de laringite. A orientação médica foi buscar um lugar no Litoral, na expectativa de que o quadro melhorasse.

A família visitou Ilha Comprida por cerca de 15 dias e, encantada pela paisagem, pelo clima e pelos pontos turísticos, decidiu fazer dali moradia.

Uma família influenciadora

Wisla começou a levar conteúdos sobre a região para o TikTok há cerca de um mês, no perfil @rotinadawisla. Mas a inspiração para produzir vídeos vem desde antes: a família já é conhecida no YouTube, no canal @PauloEscultor, com 164 mil inscritos.

O nome pertence ao pai de Wisla, o escultor Paulo César de Godoi Bertante, 53 anos. Por meio do canal, ele compartilhava dicas da arte até que, em 2020, o rumo mudou. Foi quando a esposa, mãe de Wisla, Elaine Aparecida Polizelo Bertante, 59, enviou um vídeo para o marido, andando de bicicleta em ruas alagadas (veja abaixo).

Wisla lembra a história:

— Não sabemos o porquê, mas minha mãe foi narrando o vídeo inteirinho como se estivesse falando com as pessoas da internet mesmo, só que, até então, era só para o meu pai. E ele teve a ideia de soltar no YouTube. Foi aí que começamos na internet. O vídeo começou a viralizar. Pegamos a primeira marca de mil seguidores umas semanas depois.

Em plena pandemia, a chegada a Ilha Comprida e a saída tinham restrições, segundo a família. Também naquele momento, estava em período de ressaca e o mar avançou sobre ruas e casas da ilha. Diante disso, seguidores no YouTube passaram a pedir que Elaine e Paulo mostrassem como estava a situação na região. Houve também quem quisesse contato com parentes idosos moradores da cidade. Wisla e os pais ajudaram a mediar essa interação.

Um outro estilo de vida

Menina já reúne quase 15 mil seguidores no TikTok. Elaine Aparecida Polizelo Bertante / Arquivo Pessoal

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ilha Comprida tem uma população estimada em 14,1 mil habitantes, em 2025.

A pequena quantidade de pessoas causou certa estranheza na família. Elaine foi uma das que mais sentiu a diferença. Por 43 anos, ela morou em Osasco, município com mais de 700 mil habitantes.

— Para uma pessoa que mora em cidade grande, que tem contato com pessoas todos os dias, você mudar de uma hora para outra para uma cidade em que você não tem nem um gato na rua... porque, em Ilha Comprida, não vemos mesmo, só na temporada, quando vem muita gente — diz Wisla.

— Dá até para gravar, está vendo? Não tem barulho (risos) — brinca o pai, mostrando o som ambiente.

A característica faz a adolescente descrever a cidade, nas redes sociais, como "isolada".

O comércio também é mais restrito. Não há shoppings ou lojas grandes, como explica Elaine. Por outro lado, ela não deixa de notar que há atividades como pescar e andar pela praia, inviáveis na cidade grande.

Com o canal no YouTube, além de seguidores, Elaine e Paulo afirmam ter ganhado amigos. Há, inclusive, quem ajude na compra de materiais de construção para eventuais reformas na casa.

Os prós e contras de morar na ilha

Antes de Ilha Comprida, a família ainda não tinha morado em região litorânea. A tranquilidade, a presença do mar e a qualidade do ar chamaram a atenção de Wisla e dos pais. Por outro lado, não foi possível escapar da dificuldade em encontrar emprego para além do período de alta do turismo, que costuma ocorrer de setembro a março, como pontua a família.

— Dentro da temporada, você tem emprego, consegue se manter. Mas fora dela, já é outra realidade. E o meu conteúdo na internet é voltado para isso, para mostrar para o pessoal que a temporada é uma coisa, fora dela é outra — destaca a menina.

Paulo afirma que a vida estável que tinham ficou para trás após não conseguirem emprego. Por isso, aliás, enfatiza a lição para seguidores: que não deixem de se programar e pensar em trabalho antes de tomar a decisão de mudar de endereço.

— Na cabeça das pessoas, morar na praia é uma maravilha, mas você não vai passar o resto da sua vida dentro da água, você tem que trabalhar, pagar água, pagar luz. O que nos levou ao fundo do poço foi não ter pesquisado essa área — explica.

Recentemente, Elaine foi chamada para ocupar uma vaga em concurso público que fez anos atrás. Com o início do trabalho, a família espera ter um respiro. A oportunidade os fez querer permanecer na cidade.

— Agora, é ficar. Semana retrasada, era ir embora. Por quê? Por causa da falta de emprego — ressalta Elaine.

No TikTok de Wisla, além de curiosidades sobre a região, uma das questões levantadas por seguidores é quanto ao futuro profissional da menina. E ela responde: pretende cursar Direito ou Jornalismo, além de seguir como atleta profissional de judô — esporte que a acompanha desde os quatro anos.