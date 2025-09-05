Com mudanças na procissão e programação focada no público infantil, Romaria da Medianeira é lançada em Santa Maria

João Alves / PMSM/Divulgação

Foi lançada nesta sexta-feira (5) a programação da Romaria Estadual da Medianeira. O evento, que chega à 28ª edição, será de 7 a 9 de novembro em Santa Maria.

O tema deste ano é "Sob o olhar da Medianeira, Peregrinos de esperança".

A programação começa com um Simpósio de Mariologia, marcado para 25 de outubro. No dia seguinte, começa a Trezena, que segue até 7 de novembro — já o primeiro dia de Romaria.

A Feira do Doce começa em 1º de novembro, mesmo dia do início da Exposição sobre a Vida e Obra do Venerável Diácono João Luiz Pozzobon.

Para o fim de semana, as atividades começam cedo. Às 7h do sábado, 8 de novembro, será a terceira rústica da Medianeira, e no domingo, às 7h30min, será a procissão saindo da Catedral com destino à Basílica.

O arcebispo de Santa Maria, dom Leomar Antonio Brustolin, explica o motivo da mudança nos horários.

— Uma das principais mudanças é uma questão climática. Nós percebemos que o verão está mais quente. E o ano passado, a missa começando às 10h, deu grandes problemas até de insolação. Então essa mudança é pensando no conforto também do romeiro.

Ainda no sábado, está prevista uma programação especial para as crianças e jovens, com caça ao tesouro, passeio de trenzinho, oficina criativa e rústica Kids. O arcebispo afirma que entende como missão trazer cada vez mais o público infanto-juvenil para junto da Igreja.

— Domingo, com a procissão, nós não temos controle nenhum, graças a Deus, é o povo que faz a romaria. Mas no sábado, nós queríamos trazer, temos feito várias iniciativas. A ideia é nós darmos um passo forte para que crianças e jovens se vinculem mais a essa festa, para manter tradição com inovação.

Ao longo do mês de setembro e outubro, o Quadro da Medianeira circula por escolas de Santa Maria com programação cultural, envolvendo crianças e jovens.