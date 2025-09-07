Carlo Acutis é canonizado pelo papa Leão XIV

Carlo Acutis foi canonizado neste domingo (7) pelo Papa Leão XIV, no Vaticano. O adolescente italiano morto em 2006 aos 15 anos, conhecido como "padroeiro da internet", torna-se o primeiro da geração millennial — nascidos entre as décadas de 1980 e 1990 — a ser declarado santo.

Em uma missa solene, o papa pronunciou a fórmula em latim que oficializou a canonização de Acutis, acolhida de aplausos dos milhares de fieis reunidos na Praça de São Pedro.

A celebração foi a primeira de canonização do papado de Leão XIV. O O evento aconteceria em 27 de abril, mas foi suspenso após a morte do papa Francisco.

O rito também celebrou a canonização de Pier Giorgio Frassati, jovem italiano morto ainda adolescente na década de 1920, vítima de uma poliomielite, e conhecido por promover serviços de caridade.

Em seu pronunciamento, Papa Leão XIV salientou que Acutis e Frassati "são um convite a todos a não desperdiçar" suas vidas.

— Todos vocês, todos nós juntos, somos chamados a ser santos. O maior risco na vida é desperdiçá-la fora do plano de Deus — declarou o pontífice à multidão presente na praça de São Pedro, na abertura de sua homilia.

Quem foi Carlo Acutis?

Carlo Acutis nasceu em Londres, mas foi criado em Milão e seguia desde cedo o catolicismo. O jovem morreu de leucemia aos 15 anos, no dia 12 de outubro de 2006, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Ele ficou conhecido como "padroeiro da internet", pois realizava evangelização pela internet.

Acutis foi beatificado em 2020 pelo Vaticano após ter seu primeiro milagre reconhecido pela Igreja. Uma criança que tinha problema no pâncreas, foi curada após tocar em sua roupa. No catolicismo, se tornar um beato significa reconhecer a entrada no Paraíso e a capacidade de interceder por quem reza em seu nome.

O segundo milagre atribuído ao beato ocorreu em maio de 2024, quando teria curado uma jovem da Costa Rica que sofreu um acidente grave de bicicleta, em 2022. A mãe da jovem realizou uma oração em frente ao túmulo de Acutis em Assis, na Itália.

O beato teve a canonização autorizada pelo papa Francisco antes de sua morte, em julho de 2024. Entretanto, o processo só seria autorizado, após dois milagres atribuídos ao jovem serem reconhecidos pelo pontífice.

— Carlo gostava de dizer que o céu sempre nos espera, e que amar o amanhã é dar o melhor de nós hoje — declarou o Papa Leão XIV sobre o primeiro santo milennial.

Mãe do santo recém canonizado, Antonia Acutis destaca que o filho nunca faltou aos encontros da igreja católica que frequentava.

— Desde pequeno, sobretudo depois da primeira comunhão, nunca faltou ao encontro diário com a Santa Missa e o Rosário, seguidos de um momento de adoração eucarística — contou à agência de notícias católica ACI.

Quem foi Pier Giorgio Frassati?

Pier Giorgio Frassati nasceu em 1901, em Turim. Ele teve uma juventude marcada pela fé e pela dedicação em ajudar os mais pobres.

Sua família, da alta burguesia na época, não tinha conexão com a religiosidade. Mesmo assim, Frassati desenvolveu espiritualidade profunda desde cedo, participando de movimentos católicos e dedicando-se a obras de caridade. Estudante de engenharia, via na profissão uma forma de servir a Cristo entre os operários.

Frassati se destacou por sua atuação em causas sociais e pela oposição ao fascismo, em uma Itália marcada por tensões políticas e desigualdade. Era membro da Ação Católica, da Sociedade de São Vicente de Paulo e da Ordem Terceira de São Domingos. Procurava refletir sobre a busca por uma vida cristã vivida com intensidade e propósito.