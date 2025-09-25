Comportamento

"A Portela quer dissipar a névoa que cobre as experiências negras no sul do Brasil", diz professora da UFRGS que assina o enredo da escola de samba carioca

Agremiação do Rio de Janeiro levará à avenida os traços da cultura afro-gaúcha, partindo de figuras históricas como o Príncipe Custódio

Camila Bengo

