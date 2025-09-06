6 orações para pedir proteção ao seu anjo da guarda

Os anjos da guarda são considerados guardiões celestiais que acompanham e protegem as pessoas ao longo da vida Ganna Zelinska / Shutterstock | Portal EdiCase

Os anjos da guarda são considerados guardiões celestiais que nos acompanham e protegem ao longo da vida.

Inclusive, para muitas pessoas, pedir proteção a eles é uma forma de buscar conforto e segurança em períodos de incerteza.

As 6 orações para pedir proteção ao anjo da guarda

Por isso, confira 6 orações poderosas para você fazer em diferentes momentos!

1. Oração ao anjo da guarda

Santo Anjo da Guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor.

Dos perigos, livrai-me; do mal, libertai-me;

e nos momentos de angústia, consolai-me!

Durante o sono, velai sobre o meu descanso, não deixais o mal de mim se aproximar.

Sob as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar!

Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações,

para que minha alma tranquila descanse sem aflições.

E que no alvorecer de um novo dia, eu acorde feliz e restaurado,

e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós amado!

2. Oração ao anjo da guarda para antes de dormir

Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade Divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém.

3. Oração ao anjo da guarda dos filhos

Eu humildemente vos saúdo, ó fiel,

amigo celeste de meu filho!

Dou-lhe sinceros agradecimentos

por todo o amor e bondade que mostrais.

Em algum dia no futuro eu irei,

com agradecimentos mais dignos do que posso dar agora,

reembolsar o cuidado para com eles,

e diante de toda a corte celeste

reconhecer minha dívida para com a sua orientação e

proteção.

Continue a vigiá-lo.

Providenciar todas as suas necessidades do corpo e da alma.

Oro, da mesma forma, por mim,

para o meu esposo,

e toda a minha família,

que todos possamos um dia, nos encontrar alegres

na tua sociedade bem-aventurada.

Amém!

New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Oração ao anjo da guarda da pessoa amada

(Nome da pessoa amada) rezo por ti e pelo teu anjo guardião, que te guia e te guarda com as bênçãos de Jesus Cristo e nosso Deus Todo Poderoso, para que teu querido anjo protetor torne-se mais doce e adorável de forma que te inspire e aconselhe a também se tornar mais doce e adorável.

Que ele derrame bênçãos sobre o seu coração para ajudar-te a ser alguém mais sutil, zeloso, carinhoso e afetuoso. Que não economize em palavras doces para te inspirar a ser também como ele, como um anjo de candura, um anjo de Deus Pai, que é doce e sutil e não guarda raiva, nem rancor, não age pelo ódio ou pela amargura, desconhece a ignorância.

Rezo, para que sedes assim, inspirado pelos anjos do Pai, bom, carinhoso e doce com as pessoas que te amam, especialmente comigo, que tanto te quero bem. Rezo por ti e por teu anjo, Deus vos concederá esta benção e derramará chuvas de amor sobre vossas vidas. Assim seja, meu Deus de Misericórdia, rogai por todos nós. Amém.

5. Oração ao anjo da guarda dos amigos

Anjo guardião,

vele por aqueles cujos nomes estão em meu coração.

Guardai-os com todo cuidado

que o caminho seja fácil e o trabalho, fecundo.

Seque suas lágrimas se choram;

santifique suas alegrias;

aumente a coragem, se enfraquecerem;

restaure a esperança se a perderem de seu coração.

Devolva a saúde, se ficarem doentes,

mostra-lhes a verdade, se erram e

arrependimento se falharem.

Amém!

6. Oração ao anjo da guarda para abençoar viagens