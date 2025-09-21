21º Festa do Moranguinho vai reunir música gaúcha, sertaneja e até orquestra em Bom Princípio

Para este ano, as soberanas eleitas foram a rainha Amanda Rauber Winter (meio), e princesas Bruna Daiane Backes (à esquerda) e Cauane Jéssica Klering (à direita). Gui Birck / Divulgação

A cidade de Bom Princípio, no Vale do Caí, deu a largada para a 21º edição da Festa Nacional do Moranguinho. O evento começou nesta quinta-feira (4) no Parque Municipal, conhecido pelo famoso "Morangão".

Com uma extensa programação cultural e gastronômica, ao todo, serão 13 dias de celebração, divididos em períodos ao longo de três semanas: de 4 a 7, de 10 a 14 e de 18 a 21 de setembro.

Um dos destaques deste ano é o retorno da Arena de Shows para a parte interna do parque, com estrutura para receber bandas regionais, orquestras, CTGs, além de artistas de projeção nacional, como Ana Castela, César Menotti e Fabiano, Pedro Sampaio, entre outros.

São esperados cerca de 180 mil visitantes para curtir as mais de cem atrações da edição, com atividades para todos os gostos e idades.

A festa conta também com a presença de aproximadamente 200 expositores, que incluem tanto aqueles que desejam apresentar suas variedades de produtos envolvendo o morango, quanto grupos de segmentos como artesanato, feira comercial e vestuário.

Festa celebra a colheita do morango no Rio Grande do Sul. Mateus Specht / Karamelo Criativo / Divulgação

Shows nacionais confirmados

Entre a programação, estão confirmados shows de diferentes artistas do cenário nacional, como:

Sevven (6 de setembro, às 21h)

(6 de setembro, às 21h) Pedro Sampaio (6 de setembro, às 23h)

(6 de setembro, às 23h) César Menotti e Fabiano (7 de setembro, às 20h)

(7 de setembro, às 20h) Grupo Rainha Musical (11 de setembro, às 20h)

(11 de setembro, às 20h) Ana Castela (12 de setembro, às 22h)

(12 de setembro, às 22h) Gustavo Mioto (13 de setembro, às 23h)

(13 de setembro, às 23h) Banda Corpo e Alma (18 de setembro, às 20h)

(18 de setembro, às 20h) Gravação ao vivo do DVD da Banda Modello (18 de setembro, às 22h30min)

(18 de setembro, às 22h30min) Turma do Pagode (19 de setembro, às 22h)

(19 de setembro, às 22h) Traia Véia (21 de setembro, às 20h)

A lista completa pode ser conferida no site ou nas redes sociais do evento.

Ingresso permanente

A comissão organizadora destaca que o valor dos ingressos variam de um dia para o outro. Há datas com entradas gratuitas e outras com valores reduzidos. As entradas podem ser adquiridas de modo antecipado pela site oficial do evento ou diretamente nas bilheterias.

Para os shows nacionais, há tíquetes disponíveis a partir de R$ 20. Contudo, é importante destacar que os preços podem mudar de acordo com a apresentação, o lote de ventas, o setor e a disponibilidade — informações completas podem ser acessadas diretamente nas plataformas digitais da Festa do Moranguinho.

Serviço da 21º Festa do Moranguinho