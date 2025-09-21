21º Festa do Moranguinho vai reunir música gaúcha, sertaneja e até orquestra em Bom Princípio

A cidade de Bom Princípio, no Vale do Caí, deu a largada para a 21º edição da Festa Nacional do Moranguinho. O evento começou nesta quinta-feira (4) no Parque Municipal, conhecido pelo famoso "Morangão".
Com uma extensa programação cultural e gastronômica, ao todo, serão 13 dias de celebração, divididos em períodos ao longo de três semanas: de 4 a 7, de 10 a 14 e de 18 a 21 de setembro.
Um dos destaques deste ano é o retorno da Arena de Shows para a parte interna do parque, com estrutura para receber bandas regionais, orquestras, CTGs, além de artistas de projeção nacional, como Ana Castela, César Menotti e Fabiano, Pedro Sampaio, entre outros.
São esperados cerca de 180 mil visitantes para curtir as mais de cem atrações da edição, com atividades para todos os gostos e idades.
A festa conta também com a presença de aproximadamente 200 expositores, que incluem tanto aqueles que desejam apresentar suas variedades de produtos envolvendo o morango, quanto grupos de segmentos como artesanato, feira comercial e vestuário.
Shows nacionais confirmados
Entre a programação, estão confirmados shows de diferentes artistas do cenário nacional, como:
- Sevven (6 de setembro, às 21h)
- Pedro Sampaio (6 de setembro, às 23h)
- César Menotti e Fabiano (7 de setembro, às 20h)
- Grupo Rainha Musical (11 de setembro, às 20h)
- Ana Castela (12 de setembro, às 22h)
- Gustavo Mioto (13 de setembro, às 23h)
- Banda Corpo e Alma (18 de setembro, às 20h)
- Gravação ao vivo do DVD da Banda Modello (18 de setembro, às 22h30min)
- Turma do Pagode (19 de setembro, às 22h)
- Traia Véia (21 de setembro, às 20h)
A lista completa pode ser conferida no site ou nas redes sociais do evento.
Ingresso permanente
A comissão organizadora destaca que o valor dos ingressos variam de um dia para o outro. Há datas com entradas gratuitas e outras com valores reduzidos. As entradas podem ser adquiridas de modo antecipado pela site oficial do evento ou diretamente nas bilheterias.
Para os shows nacionais, há tíquetes disponíveis a partir de R$ 20. Contudo, é importante destacar que os preços podem mudar de acordo com a apresentação, o lote de ventas, o setor e a disponibilidade — informações completas podem ser acessadas diretamente nas plataformas digitais da Festa do Moranguinho.
Serviço da 21º Festa do Moranguinho
- Quando: evento ocorre de 4 a 7, de 10 a 14 e de 18 a 21 de setembro de 2025
- Horário: a abertura dos portões também podem ser diferentes de um dia para o outro. Por isso, é importante conferir a programação diretamente no site da Festa do Moranguinho
- Endereço: Parque Municipal de Bom Princípio (R. Celestino Wolkweis - Centro, Bom Princípio)
- Ingresso para acesso ao Parque Nacional: valores de entrada ao evento podem mudar conforme a agenda de shows, o lote de vendas e a promoção aplicada. Há datas com acesso gratuito