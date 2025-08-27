Yoga com cães? Saiba como funciona a prática que une exercício e interação com filhotes

Respiração, alongamento e filhotes fofos correndo entre as participantes deram o tom de uma aula de Puppy Yoga em Porto Alegre. A iniciativa chegou à capital gaúcha por meio da Hunted, plataforma de experiências criada por Alessandra Riet, que busca estimular novas formas de conexão e interação no dia a dia.

— Sentia que as relações eram muito rasas em todos os lugares que ia, e que faltava uma estrutura para dar esse empurrãozinho para conversar. A Hunted nasceu para criar experiências em que a gente se sinta confortável para se soltar, brincar e conhecer outras pessoas. O brincar é a forma mais pura de conexão — explica Alessandra.

Realizada em cidades como Nova York, Rio de Janeiro e São Paulo, a Puppy Yoga ganhou uma edição em Porto Alegre com o apoio da ONG 101 Viralatas, que levou 14 cães para a atividade. Para Alessandra, a presença dos filhotes funciona como o "quebra-gelo" perfeito:

— Nada melhor que um cachorrinho fofinho no colega do lado para deixar tudo mais leve. As pessoas saem daqui mais felizes do que chegaram.

Mais oportunidades

O evento também destacou o trabalho da ONG 101 Viralatas, que se dedica ao resgate e cuidado de cães. Para a fundadora, Aline Orestes, a iniciativa ajuda a aumentar as chances de adoção ou apadrinhamento dos animais.

— É a oportunidade desses filhotinhos encontrarem ajuda, seja com padrinhos, seja conseguindo um lar definitivo. Esse é o fechamento do nosso trabalho — afirma.

Os 14 cães que participaram do encontro vieram de Passo de Torres, em Santa Catarina, e receberam cuidados especiais tanto no trajeto quanto para garantir a segurança durante a prática.

Nos tapetinhos, a experiência também emocionou as participantes. Foi o caso da publicitária Isadora Andrade, que conheceu a atividade por indicação de amigas e não hesitou em se inscrever.

— Sabia que precisava estar aqui. Vim sozinha e foi incrível. No final, chorei porque tinha um filhote em cima de mim enquanto a professora falava. Amo cachorros e eles são uma ótima forma de nos lembrar de viver o momento presente — conta a publicitária.

Para alguns, o Puppy Yoga foi a chance de se conectar consigo mesmos. Para outros, a oportunidade de conhecer novos amigos. E para os filhotes, mais uma possibilidade de encontrar um lar.

Novas edições