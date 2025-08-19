"Precisamos proteger as crianças na internet, e não da internet", diz gerente do Instituto Alana

Renato Godoy falou ao "Gaúcha Atualidade" sobre o projeto de lei que protege crianças e adolescentes nas plataformas digitais. Reprodução / YouTube GZH

Em meio às discussões sobre adultização precoce, o gerente de Relações Governamentais do Instituto Alana (entidade de defesa da criança e do adolescente), Renato Godoy, afirmou em entrevista ao Gaúcha Atualidade nesta terça-feira (19) que o momento é decisivo para garantir maior segurança no ambiente digital.

O tema ganhou visibilidade após a repercussão do vídeo do youtuber Felca expondo conteúdos de exploração infantil nas redes sociais e deve avançar no Congresso Nacional nos próximos dias com o projeto de lei 2.628/2022, que propõe regras para proteger crianças no ambiente digital e responsabilizar plataformas.

— Temos o compromisso do presidente da Câmara, Hugo Motta, de votar esse texto ainda nesta semana — disse Godoy à Rádio Gaúcha. — Estamos muito animados, esperando que, de fato, a gente consiga alcançar essa grande conquista. É um projeto maduro, que já foi aprovado por unanimidade no Senado e agora chega à Câmara em um momento de grande mobilização da sociedade.

O que é adultização precoce

A adultização precoce acontece quando crianças e adolescentes são expostos a comportamentos, responsabilidades ou padrões estéticos típicos da vida adulta antes do tempo adequado.

Isso pode ocorrer de forma direta — com incentivo explícito — ou indireta, pela exposição contínua a conteúdos que antecipam etapas do desenvolvimento.

Os efeitos, segundo especialistas, são físicos, emocionais e sociais, com impacto mais forte sobre meninas, frequentemente expostas à erotização.

— A gente acompanha esse tema há pelo menos 20 anos no Instituto Alana, inicialmente na publicidade convencional, em rádio, TV e revistas. Mas esse processo se intensificou com o consumo excessivo de telas e redes sociais no Brasil. Hoje, 93% das crianças entre nove e 17 anos acessam a internet todos os dias — destacou Godoy.

Para o representante do Instituto Alana, a solução não passa por retirar crianças do espaço digital, mas por criar condições seguras para sua permanência.

Defendemos historicamente que precisamos proteger as crianças na internet, e não da internet. Esse é um espaço que elas podem acessar, mas que deve ser de entretenimento, educação, sociabilidade e com a maior segurança possível. RENATO GODOY Gerente de Relações Governamentais do Instituto Alana

Godoy citou o caso recente denunciado pelo youtuber Felca, que mostrou como algoritmos de plataformas digitais acabam recomendando conteúdos que expõem crianças à exploração sexual e outras práticas nocivas.

A denúncia levou à prisão do influenciador Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente, por suspeita de exploração e exposição de menores de idade nas redes sociais.

— Esse cenário acentuado de adultização e de práticas criminosas muitas vezes é monetizado, transformando a violação de direitos em um negócio lucrativo, como ficou provado nas últimas semanas — completou Godoy.

Projeto não envolve censura, diz Godoy

Questionado sobre a relação entre o projeto de lei (PL) e possíveis restrições à liberdade de expressão, Godoy afirmou que o texto não pretende interferir em opiniões, posicionamentos políticos ou manifestações ideológicas:

— A remoção de conteúdo será restrita a casos graves, como assédio e exploração sexual, pornografia infantil, incentivo ao suicídio e automutilação, jogos de azar, drogas, álcool e informações falsas sobre saúde que podem induzir crianças e adolescentes a danos.

O gerente do Instituto Alana destacou ainda que a proposta busca dar mais transparência às plataformas digitais:

— O projeto inclusive aprimora a liberdade de expressão ao exigir que plataformas justifiquem retiradas de conteúdo e permitam contestação pelos usuários.

Segundo ele, a preocupação com a preservação da democracia esteve presente na formulação do texto:

— Desde o início, todos os envolvidos rechaçaram a ideia de censura. Vivemos em uma sociedade democrática, e nossa Constituição veda a censura. O que queremos é reforçar a proteção às crianças para que cenas como as descritas pelo youtuber Felca sejam parte do passado.

Leia Mais Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo

"Duplo padrão de proteção"

Godoy observou que o PL 2.628 dialoga com legislações internacionais, como o Digital Services Act da União Europeia e normas adotadas na Austrália e na União Africana. Todas têm como base a Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos da Criança.

— Há hoje um duplo padrão de proteção: enquanto crianças de outros países já são amparadas por legislações mais avançadas, no Brasil o padrão é muito mais reduzido. O PL busca corrigir essa distorção.

Entre os pontos inovadores, ele destacou a proibição do perfilamento de menores para fins de publicidade.

— O algoritmo entende, por exemplo, quando uma menina apaga uma foto nas redes, interpretando isso como baixa autoestima, e passa a bombardeá-la com anúncios de maquiagem e produtos de emagrecimento. Isso intensifica o sofrimento emocional e a insegurança, sendo uma prática cruel com alguém em pleno desenvolvimento — criticou.

Verificação etária mais eficaz

Outro aspecto considerado essencial por Godoy é o aprimoramento da verificação etária. Atualmente, basta declarar ter mais de 18 anos para acessar conteúdos restritos, o que, na prática, não impede a presença de crianças em ambientes virtuais inadequados.

— As plataformas sabem identificar a idade real dos usuários por meio de dados e metadados, mas permitem a presença de crianças. O PL exige que essa verificação seja efetiva — explicou.

Orientações para as famílias

Godoy recomenda que pais e responsáveis reforcem os cuidados no dia a dia, sugerindo as seguintes medidas:

Usar ferramentas de supervisão parental

Manter diálogo constante com educadores

Observar e acompanhar o uso das redes pelas crianças

Evitar exposição em redes abertas

Não publicar fotos com uniformes escolares

Evitar divulgar rotinas familiares