Comportamento

Segurança digital
Notícia

"Precisamos proteger as crianças na internet, e não da internet", diz gerente do Instituto Alana

Em entrevista à Rádio Gaúcha, Renato Godoy, representante da entidade de defesa da criança e do adolescente, defendeu urgência na aprovação do projeto de lei da adultização

