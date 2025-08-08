Comportamento

Cidadania
Notícia

Tribunal veta pacote anti-imigração em Portugal por violar união familiar; entenda a medida que afetaria milhares de brasileiros

Presidente Marcelo Rebelo de Sousa acatou decisão e devolveu projeto ao Parlamento, que previa regras mais rígidas para entrada e permanência de estrangeiros

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS