Tribunal veta pacote anti-imigração em Portugal por violar união familiar; entenda a medida que afetaria milhares de brasileiros

Medida teria impacto sobre os cerca de 600 mil brasileiros que vivem em Portugal. Patrícia de Melo Moreira / AFP

O Tribunal Constitucional (TC) de Portugal derrubou nesta sexta-feira (8) pontos centrais do pacote anti-imigração proposto pelo governo, que endurecia as regras para entrada e permanência de estrangeiros no país.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, seguiu a decisão do Tribunal e devolveu ao Parlamento o texto. A proposta poderá ser ajustada e novamente votada em plenário, sem que isso impeça um novo pedido de análise ao TC.

Segundo os jornais O Globo e Público (de Portugal), entre as normas consideradas inconstitucionais está a limitação ao reagrupamento familiar — mecanismo que permite que familiares de imigrantes legalizados se juntem a eles em território português.

Segundo o TC, a exclusão do companheiro ou companheira da possibilidade de reagrupamento fere direitos fundamentais e poderia levar à separação de famílias, violando princípios constitucionais como a igualdade, a proporcionalidade e a proteção da união familiar.

A medida teria impacto sobre os cerca de 600 mil brasileiros que vivem em Portugal e sobre aqueles que pretendem se mudar para o país.

O projeto havia sido aprovado no Parlamento e enviado para sanção do presidente Sousa. Ele poderia ter promulgado e as regras entrariam em vigor, mas remeteu ao TC para pedir fiscalização preventiva de constitucionalidade, onde foi verificada a inadequação à lei fundamental do país.

O que disse o TC

O acórdão, lido pela juíza conselheira Joana Fernandes Costa, declarou inconstitucionais cinco normas do diploma que altera a Lei de Estrangeiros.

Além do reagrupamento familiar, o tribunal também rejeitou a restrição ao acesso de imigrantes à Justiça.

Já outros pontos, como a nova redação sobre vistos de trabalho para profissionais qualificados e a flexibilização do reagrupamento para titulares de “vistos gold”, foram considerados constitucionais.

Entenda a decisão

Pontos vetados

Limitação do reagrupamento familiar que excluía companheiro(a) da lista de beneficiários

que excluía companheiro(a) da lista de beneficiários Restrição do reagrupamento apenas a quem já possuísse dois anos de autorização de residência

Redução do acesso de imigrantes a recursos na Justiça

Disposições que, segundo o TC, violam princípios da igualdade , proporcionalidade e proteção da união familiar

, e Normas que poderiam afetar o superior interesse da criança em casos de separações prolongadas

Pontos mantidos

Novas regras para vistos de trabalho voltados a profissionais qualificados

voltados a profissionais qualificados Flexibilização do reagrupamento familiar para titulares de vistos gold