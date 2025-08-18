Viagem para LGBT+: três cidades do Brasil estão entre as mais acolhedoras; veja lista

Brasil é o sexto país com mais acomodações inclusivas. ATTILA KISBENEDEK / AFP

Um levantamento realizado pela plataforma Booking.com revelou que três cidades brasileiras estão entre as dez do mundo que apresentam hospedagens mais inclusivas para o público LGBTQIA+. São elas: São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro.

A lista, elaborada no mês de junho, considera o número de acomodações com o selo Travel Proud, oferecido pela plataforma aos locais que tenham participado de treinamentos sobre como oferecer experiências acolhedoras à comunidade.

São Paulo aparece em 3° lugar, com 892 estadias com selo, enquanto Florianópolis aparece em 7°, com 691 hospedagens. O Rio de Janeiro está em 9°, com 627 hospedagens.

A plataforma Booking.com também apontou o Brasil como o sexto país com mais acomodações inclusivas, totalizando mais de 5,7 mil acomodações.

Confira o ranking: