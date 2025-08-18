Comportamento

Noite de premiação
"Trapo" é o melhor curta gaúcho do 53º Festival de Cinema de Gramado; confira os vencedores

Filme produzido em Uruguaiana narra a jornada de Léo, menino que encara a despedida da melhor amiga quando ela se muda para a Capital

Camila Bengo

