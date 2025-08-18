"Trapo" é o melhor curta gaúcho do 53º Festival de Cinema de Gramado; confira os vencedores

"Trapo", de João Chimendes, venceu a disputa de melhor curta-metragem gaúcho do 53º Festival de Cinema de Gramado. Cleiton Thiele / Pressphoto / Divulgação

Trapo, de João Chimendes, venceu a disputa de melhor curta-metragem gaúcho do 53º Festival de Cinema de Gramado. A premiação da mostra competitiva ocorreu na noite deste domingo (17), em cerimônia no Palácio dos Festivais, em Gramado.

Na ocasião, foram conhecidos os vencedores de todas as categorias do Prêmio Assembleia Legislativa – Mostra de Curtas Gaúchos. Nesta edição, 18 títulos participaram da competição, reunindo produções da Capital e de outras 10 cidades gaúchas.

O grande vencedor da mostra, Trapo narra a jornada de Léo, menino de Uruguaiana que encara a despedida da melhor amiga, Manu, quando ela se muda para Porto Alegre levando consigo o celular que ambos usavam. O filme retrata os laços afetivos da infância e tem equipe formada por moradores de Uruguaiana.

— Esse é um reconhecimento enorme para a nossa cidade, a prova de que vale a pena fazer cinema no Interior — disse o diretor, João Chimendes.

Já o curta Fuá - O Sonho rendeu a Viviane Jag Fej Frias e Amallia Brandolff o prêmio de melhor direção. O filme acompanha Fuá, indígena criada longe das tradições de seu povo, que mergulha na medicina ancestral dos povos originários em busca de curar sua mãe.

Mikaella Amaral foi eleita melhor atriz pela atuação em Bom Dia, Maika!. O melhor ator da mostra de curtas gaúchos foi Igor Costa, pelo trabalho em O Pintor.

O 53º Festival de Cinema de Gramado segue até o próximo sábado (23), quando será realizada a entrega dos Kikitos aos vencedores das mostras de longas brasileiros e documentais. A cerimônia terá início às 21h e poderá ser assistida pelo Canal Brasil.

Conheça os vencedores da mostra de curtas gaúchos:

Melhor Filme

Trapo, de João Chimendes

Melhor Direção

Viviane Jag Fej Farias e Amallia Brandolff por Fuá - O Sonho

Melhor Ator

Igor Costa por O Pintor

Melhor Atriz

Mikaella Amaral por Bom Dia, Maika!

Prêmio ACCIRS - Júri da Crítica

Gambá, de Maciel Fischer

Melhor Figurino

Samy Silva por A Sinaleira Amarela

Melhor Roteiro

Cassio Tolpolar por Imigrante/Habitante

Melhor Direção de Arte

Clara Trevisan por Mãe da Manhã

Melhor Trilha Sonora

Zero por Bom dia, Maika!

Melhor Fotografia

Takeo Ito por Gambá

Melhor Edição de Som

Vini Albernaz por Mãe da Manhã

Melhor Produção Executiva

Renata Wotter por O Jogo

Melhor Montagem

Alfredo Barros por Imigrante/Habitante

Troféu Sirmar Antunes

Glória Andrade, pela trajetória no cinema gaúcho



