Super Sete 735 tem resultados divulgados; veja as dezenas

O sorteio da Super Sete 735 foi realizado nesta quarta-feira (20), em São Paulo (SP).
Para jogar, é preciso escolher um número entre 10 disponíveis (os números são de 0 a 9) em cada uma das sete colunas apresentadas. No sorteio, são divulgados os sete números, um por coluna.
Confira o resultado do concurso da Super Sete 735
Resultado da Super Sete 735, sorteada na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (20):
- coluna 1: 7
- coluna 2: 3
- coluna 3: 0
- coluna 4: 3
- coluna 5: 2
- coluna 6: 2
- coluna 7: 8
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhador
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 4.760,06
- 5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 850,01
- 4 acertos: 320 apostas ganhadoras, R$ 63,75
- 3 acertos: 3036 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 200.000,00
Como apostar nas loterias da Caixa
A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online.
A plataforma funciona 24 horas por dia e, segundo a Caixa, tem como objetivos principais oferecer comodidade ao apostador e atingir o público mais jovem.
Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito. O portal é acessado em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.
Veja abaixo o passo a passo para jogar
- Acesse o endereço (<a href="https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/" target="_blank" rel="noopener noreferrer>https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/); É necessário ser maior de 18 anos para ingressar no portal.
- No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro.
- Em seguida, o apostador pode escolher entre nove das dez modalidades de jogo disponibilizadas atualmente: Mega Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol e Dia de Sorte. O valor final de apostas precisa ser igual ou maior do que R$ 30. O valor limite diário é de R$ 500 por pessoa.
- Depois de escolher a modalidade, basta clicar nos números escolhidos. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostador pode clicar na opção “Complete o jogo” e o sistema completa a aposta com outras dezenas. Também é possível escolher a "Surpresinha", ferramenta em que o sistema escolhe todos os números.
- Ao clicar em “Ir para Pagamento”, ao lado direito da página, o jogador insere os dados do cartão de crédito e pode salvar para compras futuras.
- Na tela seguinte, o apostador irá conferir sua aposta e finalizar a compra. O status de cada aposta (se houve o sorteio e quais os números premiados, por exemplo) é visualizado na opção “conferir aposta” ou "conferir todas". Se houver aposta premiada, serão exibidos na tela de detalhamento os valores, a faixa de premiação e os canais disponíveis para recebimento do prêmio.
Quais são as loterias da Caixa e quais os dias de sorteio?
Os sorteios organizados pela Loterias Caixa são realizados toda a semana, de segunda a sábado, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. Em algumas ocasiões, porém, os locais de sorteio podem mudar e são divulgados previamente no calendário de sorteios mensal.
Dia de Sorte
- Terças, quintas e sábados, a partir das 20 horas.
Dupla Sena
- Segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 20 horas.
Federal
- Quarta e sábado, a partir das 19 horas.
Lotofácil
- Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a partir das 20 horas.
Lotomania
- Segunda, quarta e sexta, a partir das 20 horas.
Mega-Sena
- Terça, quinta e sábado, a partir das 20 horas.
+Milionária
- Quarta e sábado, a partir das 20 horas.
Quina
- Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a partir das 20 horas.
Super Sete
- Segunda, quarta e sexta, a partir das 20 horas.
Timemania
- Terça, quinta e sábado, a partir das 20 horas.
Como receber os prêmios das loterias
As agências da Caixa permitem o resgate de qualquer valor. As premiações isentas de Imposto de Renda só podem ser retiradas nas agências lotéricas ou no Mercado Pago – neste caso, o valor pode ser transferido para a conta bancária de quem fez a aposta, no mesmo CPF. De qualquer forma, apenas o titular do CPF que foi utilizado no cadastro da aposta, ou um procurador reconhecido legalmente, pode retirar os prêmios.