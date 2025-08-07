"Somos eu, um aquecedor e um sonho": sergipana faz sucesso nas redes sociais contando como é a vida no RS

Família na Feira do Mel, Rosca e Nata, em Ivoti. Maria Eduarda Pisistrato de Amorim Ramos / Arquivo Pessoal

Chimarrão, cuca, "bah", calor de 40ºC e frio de "renguear cusco" estão na lista de experiências já vividas pela criadora de conteúdo Maria Eduarda Pisistrato de Amorim Ramos, 25 anos, que saiu de Sergipe, onde nasceu, e veio "de mala e cuia" para o Rio Grande do Sul no ano passado. Desde março de 2024, ela e a família moram em Sapiranga, no Vale do Sinos. Com uma dose de humor, os desafios e as curiosidades de como é a vida de uma sergipana em solo gaúcho são compartilhados nas redes sociais de Madu, como é conhecida.

A vinda para o Estado foi uma mudança de rota para ela, o marido, que é paulista, a filha de dois anos, que também é sergipana, e a cadela da família. Eles tinham planos de ir para Portugal, mas a burocracia fez a ideia ser adiada.

Uma amiga convidou a família para conhecer Sapiranga, onde mora. Madu lembra que, em um primeiro momento, quando o marido sugeriu a viagem para o Rio Grande do Sul, ela recusou — afinal, tinham que guardar dinheiro. Certo dia, porém, a cidade gaúcha voltou ao radar das possibilidades:

— Chegou um dia, não lembro o que aconteceu, só sei que eu cheguei para ele e falei: "Organiza nossa passagem, vamos. Vamos conhecer, ficamos pensando muito no depois e não vivemos o agora". Acho que, um mês depois que tivemos essa conversa, estávamos chegando em Porto Alegre.

Em comparação com a capital gaúcha, o custo de vida mais em conta fez a família fixar residência em Sapiranga. A ideia inicial era passar apenas uma temporada e, depois, ir para Portugal.

— Só que fomos colocando na balança o que queríamos lá (em Portugal) e o que vimos que tinha aqui (em Sapiranga). Então, por exemplo, lá, queríamos qualidade de vida, (a questão dos) custos, viver uma nova cultura, experiência, botar a nossa filha para morar em um lugar que valesse a pena, sabe? E aí, à medida que fomos morando aqui, fomos vendo que tinha essas coisas aqui também e não era burocrático — explica.

Uma das primeiras fotos de Madu com a filha no RS. Maria Eduarda Pisistrato de Amorim Ramos / Arquivo Pessoal

O frio... mas também o calorão

Quando desembarcou no Estado pela primeira vez, a família foi recebida por mais frio do que estava acostumada. Madu conta que já ouvia que era gelado na região.

Por outro lado, não acreditou que no Rio Grande do Sul pudesse fazer tanto calor quanto no nordeste brasileiro (confira o vídeo abaixo).

— No ano passado, o frio foi "ok" para o que estávamos esperando. Só que esse ano... meu Deus do céu! Foi mil vezes pior, eu achei. Só que, ainda assim, eu prefiro o frio do que o verão porque o verão daqui é escaldante. Parece que tu está numa panela de pressão — descreve.

Em Aracaju (SE), onde morava, o calor é aliviado pela brisa do mar e pela chuva, esclarece.

Em relação ao frio, Madu já morou um período na Irlanda e afirma que, por lá, a estrutura das casas, por exemplo, faz o inverno ser mais agradável.

— Eu não tenho fogão a lenha. Não tenho uma casa apropriada para passar o inverno. Somos eu, um aquecedor e um sonho. O aquecedor aqui está lutando contra o frio junto comigo — brinca.

Outra diferença notada por ela foram os fortes trovões e rajadas de vento. Como define: "Parece que vai acabar o mundo".

Ela também passou a conviver com a mudança frequente de temperatura:

— Aqui o clima é muito bipolar. E a saúde vai com Deus, né? Esse ano, inclusive, estamos nos achando mais resistentes, porque, no ano passado, ficávamos muito doentes o tempo todo.

O chimarrão

As comidas típicas ou mais comuns em solo gaúcho do que em outras regiões do país estão entre as partes preferidas para Madu. No TikTok, ela já publicou uma série de vídeos experimentando cucas doce e salgada, sagu, xis, chimia, queijo colonial, pinhão e até kachurrasco. Os seguidores se divertem dando sugestões.

O chimarrão merece destaque. Na casa da amiga de Sapiranga, surgiu o convite para experimentar. De pouquinho a pouquinho, o amargo agradou Madu.

— Quando eu vi, eu já estava consumindo aquele negócio que nem ela (a amiga). Aí eu fui entender que tem lei que determina que o chimarrão e o churrasco são bebida e comida típicas daqui do Rio Grande do Sul. Eu fiquei chocada, tem todo um simbolismo ali por trás e eu acho muito massa isso — ressalta.

Ela conta que aprendeu a preparar chimarrão, mas que ainda enfrenta alguns problemas: deixar a bomba entupir é um deles.

A primeira experiência com o chimarrão, inclusive, virou tema de um vídeo (veja abaixo).

"Bah"

Desde o início, as expressões gaúchas chamaram a atenção da sergipana. Hoje, ela diz já estar mais adaptada, principalmente com ajuda da internet e à medida que conheceu mais pessoas por aqui.

— De vez em quando, eu solto até um "bah". Tem o "capaz", já está no dia a dia. "Guria" eu falo praticamente o tempo todo. "Pila" é o tempo todo também — exemplifica.

Mas, entre todas as palavras, Madu percebe que o que mais gostam de ensiná-la são os xingamentos, que passam por "jaguara", "chinelão" até os de mais baixo calão.

As manias no falar também se tornaram motivo de vídeo (veja abaixo).

As diferenças

De Sergipe, a criadora de conteúdo conta que sente saudade de ir à feira comer uma tapioca ou mesmo ir à praia saborear um pastel com vinagrete. O cuscuz ainda acompanha Madu no café da manhã, agora intercalado com pão com ovo e cuca.

Uma diferença que ela notou entre os dois Estados se refere às festividades de São João. Em Sergipe, como destaca, a data é esperada o ano inteiro e tem quadrilha, músicas e comidas típicas com maior presença.

As diferenças ganham repercussão nos vídeos que Madu compartilha no Instagram (@madupisistrato) e no TikTok (@madupisistrato), com os seguidores se engajando na conversa. Por outro lado, é principalmente por lá que ela tem contato com comentários preconceituosos. A xenofobia, segundo a sergipana, aparece mesclada à política.

Os pontos positivos de morar no Rio Grande do Sul, porém, prevalecem e reforçam o desejo dela de conhecer mais o Estado. A família já visitou cidades como Gramado, Canela, Dois Irmãos, Ivoti e Porto Alegre e planeja ir além.