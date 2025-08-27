Ranking aponta as cidades preferidas de jovens com menos de 30 anos; veja a lista 

Bangkok, na Tailândia, é a cidade que mais agrada aos jovens com menos de 30 anos. A informação é baseada em uma pesquisa global, conduzida pela revista britânica Time Out. A lista divulgada neste ano engloba outras cidades, como Melbourne, na Austrália, e Copenhague, na Dinamarca (veja a lista completa abaixo).
Mais de 18 mil pessoas residentes de diferentes países foram ouvidas neste levantamento. O recorte geracional foi uma das novidades — com uma análise de respostas de pessoas na faixa dos 20 anos.
Entre os critérios levantados estão qualidade de vida, gastronomia, mobilidade, vida cultural e o custo de vida, que, aliás, foi um dos fatores para colocar Bangkok no topo do ranking. Dos jovens ouvidos na pesquisa, 84% afirmaram estar felizes vivendo na cidade, enquanto 71% consideraram o custo de vida acessível.
Melbourne se destacou pela diversidade, além da cena cultural vibrante. A Cidade do Cabo também aparece na lista. Na pesquisa, o ponto destacado foi a vida noturna de baixo custo e as belezas naturais.
Muito popular, Nova York aparece em quarto lugar. Apesar de ser considerada "emocionante" pelos jovens, perdeu alguns pontos no quesito acessibilidade financeira.
Fatores decisivos
Os jovens elencaram a acessibilidade como um fator decisivo nessa pesquisa, tanto no quesito cultural quanto na mobilidade urbana. Por conta disso, optaram por dar preferências aos locais que oferecem transporte público eficiente — ou então pelas localidades que permitem fazer as coisas a pé.
Veja a lista completa
- Bangkok, Tailândia
- Melbourne, Austrália
- Cidade do Cabo, África do Sul
- Nova York, EUA
- Copenhague, Dinamarca
- Barcelona, Espanha
- Edimburgo, Escócia
- Cidade do México, México
- Londres, Inglaterra
- Xangai, China
- Sydney, Austrália
- Pequim, China
- Paris, França
- Tóquio, Japão
- Berlim, Alemanha
- Sevilha, Espanha
- Chicago, EUA
- Chiang Mai, Tailândia
- Praga, República Tcheca
- Lisboa, Portugal