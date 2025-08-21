Quais são as 10 maiores e menores cidades do Brasil? Veja a lista

Serra da Saudade, menor cidade do Brasil, fica no interior de Minas Gerais. Prefeitura de Serra da Saudade / Divulgação

O Brasil tem pelo menos 10 cidades com menos de 1.300 habitantes, segundo dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Serra da Saudade, em Minas Gerais, é a cidade menos populosa do país, com 831 pessoas. O número caiu desde a realização da pesquisa, que apontava 833, mas o município registrou três óbitos e um nascimento entre fevereiro e maio de 2024, de acordo com informações do g1.

Além da cidade mineira, outros dois municípios brasileiros têm menos de mil habitantes. São eles Borá, em São Paulo, e Anhanguera, em Goiás.

Apenas uma cidade do Rio Grande do Sul figura na lista. É o caso de União da Serra, com 1.170 habitantes, em nono lugar.

No ranking de 10 menores cidades do Brasil, a com mais residentes é São Sebastião do Rio Preto, também em Minas Gerais, com 1.259 habitantes, segundo o Censo 2022.

Já entre as cidades com mais habitantes do Brasil, São Paulo segue como líder do ranking, com mais de 11 milhões de residentes, seguida por Rio de Janeiro e Brasília, respectivamente. Em último lugar do "top 10" está Goiânia, com mais de 1,4 milhão de moradores.

As maiores e menores cidades do país

As 10 menores cidades do Brasil:

Serra da Saudade (MG) — 831 habitantes Borá (SP) — 907 habitantes Anhanguera (GO) — 924 habitantes Araguainha (MT) — 1.010 habitantes Nova Castilho (SP) — 1.062 habitantes Cedro do Abaete (MG) — 1.081 habitantes Andre da Rocha (RS) — 1.135 habitantes Oliveira de Fátima (TO) — 1.164 habitantes União da Serra (RS) — 1.170 habitantes São Sebastião do Rio Preto (MG) — 1.259 habitantes

