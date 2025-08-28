Pirulito sem açúcar ajuda a vencer o vício em cigarro? Entenda se produto de Antonela Braga tem efeito

Produto lançado pela influenciadora Antonela Braga aposta em ser alternativa ao cigarro eletrônico. @ticky_______ / Instagram / brillianata / Reprodução / stock.adobe.com

Um pirulito pode ajudar alguém a largar o cigarro eletrônico? A pergunta, que parece improvável, surgiu nas redes sociais depois que a influenciadora Antonela Braga, 16 anos, anunciou a criação de uma marca de doces sem açúcar.

Batizada de Ticky, a empresa estreou com pirulitos sabor algodão-doce, vendidos em kits de quatro pacotes por R$ 56. Cada embalagem traz quatro unidades, o que faz o preço chegar a R$ 3,50 por pirulito.

O lançamento foi além da imagem de moda e lifestyle que Antonela costuma exibir nas redes. A influenciadora apresentou o doce como uma alternativa ao cigarro eletrônico, hábito em alta entre adolescentes e jovens adultos.

— Queria criar algo legal, que pudesse até substituir hábitos ruins, como cigarro eletrônico. É divertido, gostoso e não faz mal à saúde como outros produtos — disse Antonela em vídeo publicado no Instagram.

— Hoje em dia, infelizmente, está muito em alta o cigarro eletrônico. Muitas pessoas, de diferentes idades, consomem e utilizam o cigarro eletrônico, o vape. A gente pensou: cara, vamos criar uma coisa legal, que seja descolado, que as pessoas conseguem ficar usando o tempo inteiro, não vai ficar fazendo mal à saúde e vai ser super divertido — disse Antonela em vídeo publicado nas redes sociais.

O pirulito da Ticky

O produto foi divulgado com forte apelo visual e linguagem voltada à geração Z, com "cabinho rosa" e sabor algodão-doce, em versão zero açúcar. A proposta, segundo Antonela, é justamente atingir um público jovem que busca algo "diferente" e acessível.

— Eu consigo atingir todo o meu público, ou pelo menos a maioria deles, porque é um produto de R$ 3,50, eu não estou vendendo uma calça jeans de R$ 600 — disse em vídeo publicado nas redes sociais.

A marca define o doce como "a bala zero açúcar mais cool e deliciosa que você já provou". A composição, porém, também traz polêmica: entre os ingredientes estão isomalte, stevia e o dióxido de titânio, corante proibido na União Europeia desde 2022, após estudos apontarem riscos a longo prazo, mas ainda permitido no Brasil.

O que acontece no cérebro de quem fuma?

Na prática, um pirulito sem açúcar funcionaria da mesma forma que outros substitutos orais, como balas ou pastilhas: ocupa a boca e as mãos e pode dar a sensação de alívio momentâneo da fissura.

Porém, sobre ajudar ou não quem fuma, é preciso antes entender como o cigarro atua no organismo. O pneumologista Luiz Carlos Corrêa da Silva, da Santa Casa de Porto Alegre, detalha a ação da nicotina.

— Esses receptores se acostumam com a nicotina. Isso provoca a formação de dopamina, noradrenalina e outras substâncias ligadas ao prazer. Quando o fumante para, esses receptores "pedem" mais nicotina via corrente sanguínea. É isso que gera a fissura pelo cigarro — detalha.

Segundo ele, o efeito é tão intenso que não pode ser neutralizado por soluções improvisadas.

— Ele pode auxiliar se a pessoa estiver previamente convencida que isso será possível, mas não há nenhum mecanismo, nem farmacológico, nem químico, que faça com que ela deixe de fumar. Talvez usando o pirulito 24 horas por dia, ela se entretenha e não use o cigarro, mas não dá para contar com isso.

O médico acrescenta que não há respaldo científico para a proposta.

— Que eu tenha conhecimento da literatura, não há nenhuma evidência científica. Não se testou, principalmente contra placebo ou contra algum tratamento já validado — afirma Corrêa da Silva.

O ritual e a fissura oral

A dependência não se resume apenas ao efeito da nicotina no corpo. O psiquiatra Leandro de Moraes Garbossa lembra que o gesto de fumar tem papel decisivo no vício.

— São duas vias, a nicotina e o ritual. Os momentos do dia que estão associados ao hábito que criam uma memória corporal e de prazer muito forte. É quase automático. Muitos pacientes dizem: "Quando vejo, já acendi o cigarro". Isso mostra que não é só a nicotina, mas também o hábito repetido dezenas de vezes por dia — explica.

Nessa lógica, ocupar a boca com balas, chicletes ou pirulitos pode oferecer apenas um alívio momentâneo, um apoio, mas não resolve sozinho.

Ele cita também a estratégia da goma de nicotina que, neste caso, ajuda a distrair o paciente ao mesmo tempo que trata.

— Muitos pacientes relatam que segurar uma caneta ou mastigar algo nos momentos de fissura fez diferença. É o que a gente chama de técnicas de manejo comportamental. Não são só paliativos, mas recursos auxiliares que quebram aquele estado automático de fumar — diz Garbossa.

O que a medicina recomenda para parar de fumar?

Apesar da curiosidade em torno do pirulito, os médicos reforçam que o tratamento do tabagismo já tem métodos validados. Garbossa cita três pilares principais: reposição de nicotina (adesivos, gomas e pastilhas), medicamentos que reduzem a fissura e o prazer associado e terapia cognitivo-comportamental.

Corrêa da Silva destaca ainda outras quatro etapas que organizam o processo: motivação, preparação, definição de um "dia D" e manutenção para evitar tragadas ocasionais.

— É preciso avaliar os gatilhos de cada paciente, usar adesivos ou medicamentos quando necessário e, principalmente, evitar recaídas. A dependência química não permite "só uma tragadinha". Isso pode levar ao retorno do padrão anterior — alerta.

Além disso, vale o alerta: substituir o cigarro por outro hábito não planejado pode trazer efeitos colaterais. Isso porque existem casos de pacientes que, por exemplo, passam a comer doces compulsivamente após largar o cigarro, ressalta Garbossa.

— O cigarro preenchia uma função emocional. Por isso, o tratamento precisa ir além: entender o que o cigarro significava e ajudar a construir formas mais saudáveis de lidar com ansiedade, solidão ou estresse. É preciso abrir espaço para lidar com isso de outras formas e também tratar a causa do vício, não apenas o vício em si — acrescenta.

Malefícios do cigarro

O impacto do cigarro, seja o comum ou o vape, no organismo, costuma aparecer após anos de consumo, mas as consequências podem ser graves e irreversíveis. Entre os principais riscos estão:

Doenças pulmonares crônicas , como bronquite crônica e enfisema

, como bronquite crônica e enfisema Câncer de pulmão e de outros órgãos afetados pela fumaça

e de outros órgãos afetados pela fumaça Problemas cardiovasculares , incluindo infarto e AVC

, incluindo infarto e AVC Complicações circulatórias, como maior risco de trombose

— Se parar de fumar, tanto bronquite crônica como enfisema podem diminuir sintomas, se é que já existem. Mas depois que o câncer acontecer, isso não tem mais volta — alerta Corrêa da Silva.

Por isso, mesmo quem larga o cigarro precisa manter acompanhamento.

— Temos indicado para fumante ou ex-fumante até 15, 20 anos após parar de fumar, fazer exames de imagem, principalmente tomografia, uma vez por ano, para detectar pequenos nódulos que são tratáveis e curáveis. O melhor mesmo é não fumar nunca — finaliza.

Quem é Antonela Braga

Natural do Rio de Janeiro, Antonela Braga, 16 anos, tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e 8 milhões no TikTok. Produz conteúdo de moda, beleza e estilo de vida, mas ganhou notoriedade também por polêmicas.

Recentemente, se envolveu em um desentendimento com a influenciadora Duda Guerra, namorada de Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica, após pedir para seguir o jovem em uma conta privada no Instagram.

Além disso, voltou ao centro das atenções com o lançamento da marca Ticky e com os preparativos de sua festa de 16 anos, marcada para 5 de setembro, com cerca de 500 convidados.