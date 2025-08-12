Pessoas que moram perto da praia podem viver mais, segundo estudo; entenda

Conforme o estudo, publicado na Environmental Research, pessoas que moram próximas à costa tendem a viver mais do que em outras regiões, como nas cidades sem litoral ou em áreas urbanas, ainda que próximos a rios e lagos.
A análise, que levou em conta dados do censo de mais de 60 mil pessoas, descobriu que morar perto da praia estava associado a uma vida mais longa, com uma expectativa de vida de cerca de 80 anos.
Os que moravam em áreas urbanas, próximas a rios e lagos, tendiam a viver cerca de 78 anos.
O que aumenta a expectativa de vida?
Entre os fatores que podem explica a diferença, segundo os pesquisadores, estão:
- Clima mais ameno nas regiões costeiras;
- Melhor qualidade do ar;
- Mais oportunidades de lazer;
- Status socioeconômico mais alto devido ao valor das propriedades e custo de vida.
Morar perto de rios ou lagos em áreas rurais pode aumentar a expectativa de vida, mas não tanto quanto morar na costa.
Os pesquisadores concluíram ainda que a natureza pode trazer ganhos significativos para a expectativa de vida, mas o cenário é mais amplo e envolve outros fatores:
"Achávamos que qualquer tipo de espaço azul poderia oferecer benefícios, e ficamos surpresos ao encontrar uma diferença tão marcante e clara entre quem vive próximo ao mar e quem vive perto de águas interiores", afirmou Jianyong Wu, cientista de saúde ambiental da Universidade Estadual de Ohio.