Pessoas que moram perto da praia podem viver mais, segundo estudo; entenda

Expectativa de vida de quem mora na praia é de cerca de 80 anos. Maksim / stock.adobe.com

Conforme o estudo, publicado na Environmental Research, pessoas que moram próximas à costa tendem a viver mais do que em outras regiões, como nas cidades sem litoral ou em áreas urbanas, ainda que próximos a rios e lagos.

A análise, que levou em conta dados do censo de mais de 60 mil pessoas, descobriu que morar perto da praia estava associado a uma vida mais longa, com uma expectativa de vida de cerca de 80 anos.

Os que moravam em áreas urbanas, próximas a rios e lagos, tendiam a viver cerca de 78 anos.

O que aumenta a expectativa de vida?

Entre os fatores que podem explica a diferença, segundo os pesquisadores, estão:

Clima mais ameno nas regiões costeiras;

Melhor qualidade do ar;

Mais oportunidades de lazer;

Status socioeconômico mais alto devido ao valor das propriedades e custo de vida.

Morar perto de rios ou lagos em áreas rurais pode aumentar a expectativa de vida, mas não tanto quanto morar na costa.

Os pesquisadores concluíram ainda que a natureza pode trazer ganhos significativos para a expectativa de vida, mas o cenário é mais amplo e envolve outros fatores: