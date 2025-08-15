Pesca magnética: conheça a prática que permite retirar armas, trilhos de trem e outros metais dos rios

Um revólver foi encontrado no Rio Gravataí durante a atividade. Jonathan Heckler / Agencia RBS

As profundezas dos rios, lagos e oceanos escondem objetos inusitados. Nas horas livres, o técnico em estatística Leonardo, 32 anos, explora esses locais como hobby. O morador da Região Metropolitana é um adepto da prática da pesca magnética e do detectorismo. Por já ter encontrado 38 armas de fogo, prefere não revelar o sobrenome nem a cidade onde vive.

— Meu foco é ajudar a limpar a natureza — afirma o explorador, que redireciona o material içado para reciclagem e aos destinos adequados.

Entre os itens resgatados, já encontrou 3 metros de trilhos de trem, facas, vergalhões, parafusos, moedas, munições variadas, colete à prova de balas, carrinho de bebê, furadeira, espadas e oferendas religiosas. Ainda trouxe à superfície uma pedra que acredita tratar-se de um meteorito. Estima que tenha recuperado das águas o equivalente a 1,2 tonelada de metal.

Revólver no Rio Gravataí

Na terça-feira (12), a equipe de Zero Hora acompanhou Leonardo no Rio Gravataí, em Cachoeirinha. Ele entrou na água em um caiaque individual nas cores preta, vermelha e amarela, e com uma cadeira de trilho regulável. A embarcação suporta 260 quilos e tem rodinhas acopladas ao casco, o que facilita para levá-la e retirá-la dos mananciais. Com 3,64 metros de comprimento, pesa 50 quilos.

Perto da margem, ele começou a arremessar a corda com o imã. Pegou moedas, um pedaço de linha com anzol e o mais impressionante – uma sacola plástica contendo um revólver calibre .38, da marca Rossi, com numeração raspada e sem a parte do tambor.

Na sequência, Leonardo retirou o caiaque do rio e subiu na ponte da Travessia Francisco de Medeiros, onde instalou-se para fazer arremessos com a corda e o imã. Pegou uma peça de metal, um assento de bicicleta, um pé de mesa e um extintor de incêndio.

Como tudo começou

Há cerca de 10 anos, Leonardo assistiu no YouTube a um vídeo de pessoas procurando objetos com o auxílio de um imã em Amsterdã, na Holanda. Comprou um semelhante, mas o deixou guardado em uma gaveta. Em 2022, amigos começaram a fazer pesca magnética e detectorismo no Rio dos Sinos. Foi quando decidiu acompanhá-los e, desde então, não parou mais.

— Já no primeiro dia, eles acharam uma arma. E eu encontrei facas e moedas antigas. Achei bem legal — recorda.

Para compartilhar os seus achados, Leonardo criou um canal no YouTube, que conta com 369 mil inscritos, e uma conta no Instagram, que soma 348 mil seguidores. Também usa o Facebook e o TikTok com o mesmo propósito.

Rapidamente, o adepto da prática ganhou milhares de seguidores e precisou investir em equipamentos como kit de câmera GoPro, projetada para capturar vídeos e fotografias de alta qualidade em ambientes extremos. E optou por adquirir um detector de metais, usado por exploradores à procura de objetos de ouro.

Equipamentos simples

Entretanto, engana-se quem pensa que seja necessário o emprego de equipamentos complexos. Leonardo costuma realizar suas explorações de cima de alguma ponte, onde usa uma corda de polipropileno de cerca de 50 metros de extensão, e o imã de um quilo de peso. Trata-se de um imã de neodímio, conhecido como magnético de terras raras, potente e constituído por uma liga de neodímio, ferro e boro.

Para executar seu hobby, Leonardo protege as mãos com duas luvas, uma cirúrgica à prova d'água e outra emborrachada. Como pratica pesca esportiva, decidiu acrescentar o caiaque na atividade. Ele veste colete salva-vidas, onde prende a câmera.

— Com o caiaque tu consegues ir mais longe, em pontos onde não tem ponte. E se o imã prende tu consegues destrancar. Eu mesmo já peguei imãs fazendo pesca magnética, porque tranca na ponte e o pessoal não consegue soltar — relata Leonardo, que procura metais em diversos rios do RS.

Em certa ocasião, no Rio dos Sinos, ele retirou da água uma espada com cabo feito em osso. Tem a peça até hoje guardada. A pedra que supõe ser um meteorito resgatou durante exploração em um manancial quando estava em Charqueadas, na Região Carbonífera.

Em outra oportunidade, achou um pen drive que continha um TCC (trabalho de conclusão de curso). Por meio das redes sociais, localizou a dona. Ela havia sido roubada e o dispositivo tinha sido levado com a mochila pelos criminosos. Devolveu o item à vítima.

Para escolher o destino, ele pesquisa os rios no Google Maps. Procura pelos que tenham pontes e locais para pedestres sobre as águas. Quando a correnteza está forte, não utiliza a embarcação. Nessas ocasiões, joga a corda com o imã da travessia ou entra na água caminhando. As explorações costumam ocorrer aos finais de semana.

Objetos curiosos

Após resgatar armas de fogo, algumas com registro e outras com numeração raspada, Leonardo procura a polícia para entregá-las. Em função disso foi chamado para prestar esclarecimentos inúmeras vezes, mas agora os policiais já conhecem o seu canal no YouTube e até estão acostumados com a situação.

— Tem de tudo: alguém falece e o pai tinha a arma sem registro ou alguém não gosta e joga (nos rios). Já peguei de tudo, inclusive arma da polícia — diz.

O explorador conta que um objeto em particular chamou sua atenção – uma maleta de metal enrolada por arame e com duas pedras dentro. Havia mais de 300 fotos em álbuns.

— Por ter as pedras dentro era alguém que queria se livrar da maleta. Não era algo que caiu ou a enchente levou.

Em outra oportunidade, o imã revelou três espadas. Além disso, já pescou peças de caminhões e de outros veículos de grande porte.

— Também peguei um colete à prova de balas da Brigada Militar. Foi algo muito inusitado porque colete não pega no imã. Eu desci dois imãs, um de cada lado e prensei. Quando puxei era um colete com o nome do policial. Chamei a polícia, que fez a apuração para tentar entender — narra, citando que já achou carregadores de fuzil.

Em uma exploração, conseguiu juntar R$ 112 em moedas apenas em um dia. Também já retirou da água uma faca ornamental confeccionada em prata. Apesar das surpresas, o mais comum de ser içado são partes de vergalhões de metal, usados na construção de pontes, além de pregos e parafusos.

Limpeza dos rios

Preocupado com o meio ambiente, Leonardo costuma levar uma caixa de plástico onde coloca o material recolhido. Na sequência, separa o que tem condições de ser encaminhado para a reciclagem e o que precisa ser destinado para o lixo correto.

— O nosso hobby não é só no sentido de achar coisas: é de reciclar e limpar o rio. A gente coleta água desse rio para tomar. Se tu vês tudo o que tiramos do rio, tu paras de tomar água da concessionária — observa.

Questionado se a atividade rende algum dinheiro, Leonardo afirma que depende da época.

— Na pandemia, o ferro estava a R$ 1,90 o quilo. Então, dava um dinheiro considerável. Agora, com todos de volta à coleta de sucata e ferro, está de R$ 0,15 a R$ 0,20. Neste momento, eu não diria que seria uma forma de sustento. Quando estava naquela outra cotação valia muito a pena — compara.

Voluntário na enchente de 2024

Leonardo relata que não pôde entrar nos rios durante a enchente de 2024 em virtude da força da correnteza. Nessa época, tornou-se voluntário. De caiaque, auxiliou a tirar três pessoas e quatro gatos de um prédio de São Leopoldo, no Vale do Sinos.

— A água entrou para dentro do prédio e chegou nas escadas. O barco (dos resgatistas) não cabia dentro do portão e o meu caiaque passava. Entrei lá e botava uma pessoa no caiaque e eu ia nadando ao lado. Depois, foi outra pessoa e os gatinhos — compartilha.

Em Canoas, ajudou a resgatar animais de cima dos telhados. Segundo o explorador, os objetos encontrados no pós-enchente eram diferentes do usual:

— Achei mochilas com celular e fraldas, malas cheias de roupas. Parece que o pessoal fez as malas para sair, mas a água chegou de surpresa e, entre a vida e a mala, a pessoa salvou a vida.

Para quem quiser se aventurar na atividade, Leonardo diz que não é necessário muito investimento.