Lotofácil da Independência 2025: o que dá para comprar com o prêmio de R$ 220 milhões

Lotofácil da Independência sorteia R$ 220 milhões no dia 6 de setembro. Renan Mattos / Agencia RBS

No próximo dia 6 de setembro, às 20h (horário de Brasília), apostadores de todo o Brasil irão disputar um valor estimado de R$ 220 milhões na Lotofácil da Independência 2025. A quantidade pode ser ainda maior, a depender do volume de jogos realizados.

Nesta edição anual, o prêmio não acumula, uma vez que trata-se de um concurso especial, assim como a Mega da Virada e a Quina de São João. Dessa forma, se acertar os 15 números em jogo, o sortudo pode tornar-se o mais novo milionário do Brasil, especialmente se não precisar dividir o montante.

Dá fazer, comprar e investir em muitas coisas com R$ 220 milhões. Para se ter uma ideia do quanto isso representa, Zero Hora organizou uma lista de diferentes itens que é possível adquirir com o prêmio.

O que dá para comprar com o prêmio da Lotofácil da Independência 2025

594.755 camisas masculinas do Grêmio e 550.013 camisas masculinas do Internacional. Ambos os montantes consideram os valores sem desconto de peças à venda nas lojas online GrêmioMania e Inter Store

do Grêmio e camisas masculinas do Internacional. Ambos os montantes consideram os valores sem desconto de peças à venda nas lojas online GrêmioMania e Inter Store 20.954 iPhones 16 Pro Max , tendo em vista o preço de venda no site da Apple

, tendo em vista o preço de venda no site da Apple 73 apartamentos mobiliados de 136 m², com três suítes em Balneário Camboriú , em Santa Catarina. A cidade é conhecida por possuir o metro quadrado mais caro do Brasil

apartamentos mobiliados de 136 m², com três suítes em , em Santa Catarina. A cidade é conhecida por possuir o metro quadrado mais caro do Brasil 44.435 dias hospedado no Copacabana Palace , no Rio de Janeiro, em um quarto para duas pessoas e vista para o mar. A referência é uma diária de R$ 4.951, divulgado no site do hotel

dias hospedado no , no Rio de Janeiro, em um quarto para duas pessoas e vista para o mar. A referência é uma diária de R$ 4.951, divulgado no site do hotel 258.823 jantares com menu degustação no restaurante D.O.M. Gastronomia Brasileira, comandado pelo chefe Alex Atala. A estimativa foi feita considerando a refeição para uma pessoa

jantares com menu degustação no restaurante D.O.M. Gastronomia Brasileira, comandado pelo chefe Alex Atala. A estimativa foi feita considerando a refeição para uma pessoa 3 jatos executivos modelo Cessna Citation CJ3+, ano de 2025. Quantia foi calculada com base em uma oferta disponível no site Compre Asa Alta

jatos executivos modelo Cessna Citation CJ3+, ano de 2025. Quantia foi calculada com base em uma oferta disponível no site Compre Asa Alta 27 unidades do Rolls-Royce Cullinan Black Badge, classificado como um dos carros mais caros do Brasil. De acordo com o portal Autoesporte, o automóvel é vendido por uma média de R$ 8,1 milhões

unidades do Rolls-Royce Cullinan Black Badge, classificado como um dos carros mais caros do Brasil. De acordo com o portal Autoesporte, o automóvel é vendido por uma média de R$ 8,1 milhões 1.692 unidades do modelo Chevrolet Onix Premier, de 2026, um dos veículos populares mais famosos do país

unidades do modelo Chevrolet Onix Premier, de 2026, um dos veículos populares mais famosos do país 24.444 unidades da bolsa mini Re-Edition, da marca de luxo Prada

unidades da bolsa mini Re-Edition, da marca de luxo Prada 550.137 discos de vinil importado de edição especial do álbum Hit Me Hard and Soft (2024), da cantora Billie Eilish

discos de vinil importado de edição especial do álbum Hit Me Hard and Soft (2024), da cantora Mais de 6 milhões de ações da Petrobrás. O cálculo foi feito com a ação a R$ 32,95, preço informado no dia 27 de agosto de 2025

de ações da Petrobrás. O cálculo foi feito com a ação a R$ 32,95, preço informado no dia 27 de agosto de 2025 Abertura de 1.375 franquias da OMO Lavanderia. A estimativa tem como base o investimento inicial divulgado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF)

Renan Mattos / Agencia RBS

Como jogar na Lotofácil da Independência de 2025

Os interessados em tentar ganhar a bolada podem se dirigir às lotéricas físicas ou acessar os canais digitais da Caixa Econômica Federal, o site Loterias Online Caixa e o aplicativo Loterias Caixa.

Após escolher a Lotofácil da Independência, o apostador terá acesso a uma cartela com 25 números. Ele deverá escolher de 15 a 20 dezenas das opções disponíveis para compor o jogo. Quanto mais números o competidor escolher, maiores serão as chances de ganhar. Contudo, o custo aumenta de modo proporcional.

Por se tratar de um concurso especial, assim como a Mega da Virada, o prêmio não acumula. Se ninguém acertar os 15 selecionados, o montante será dividido entre os acertadores de 14 números e, assim por diante, até a quinta faixa de premiação, com 11 dezenas.

Até quando é possível apostar?

As apostas podem ser feitas até às 18h (horário de Brasília) do dia 6 de setembro. Os números serão sorteados em uma transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Caixa Econômica Federal.