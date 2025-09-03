Lotofácil da Independência 2025: o que dá para comprar com o prêmio de R$ 220 milhões

No próximo dia 6 de setembro, às 20h (horário de Brasília), apostadores de todo o Brasil irão disputar um valor estimado de R$ 220 milhões na Lotofácil da Independência 2025. A quantidade pode ser ainda maior, a depender do volume de jogos realizados.
Nesta edição anual, o prêmio não acumula, uma vez que trata-se de um concurso especial, assim como a Mega da Virada e a Quina de São João. Dessa forma, se acertar os 15 números em jogo, o sortudo pode tornar-se o mais novo milionário do Brasil, especialmente se não precisar dividir o montante.
Dá fazer, comprar e investir em muitas coisas com R$ 220 milhões. Para se ter uma ideia do quanto isso representa, Zero Hora organizou uma lista de diferentes itens que é possível adquirir com o prêmio.
O que dá para comprar com o prêmio da Lotofácil da Independência 2025
- 594.755 camisas masculinas do Grêmio e 550.013 camisas masculinas do Internacional. Ambos os montantes consideram os valores sem desconto de peças à venda nas lojas online GrêmioMania e Inter Store
- 20.954 iPhones 16 Pro Max, tendo em vista o preço de venda no site da Apple
- 73 apartamentos mobiliados de 136 m², com três suítes em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A cidade é conhecida por possuir o metro quadrado mais caro do Brasil
- 44.435 dias hospedado no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, em um quarto para duas pessoas e vista para o mar. A referência é uma diária de R$ 4.951, divulgado no site do hotel
- 258.823 jantares com menu degustação no restaurante D.O.M. Gastronomia Brasileira, comandado pelo chefe Alex Atala. A estimativa foi feita considerando a refeição para uma pessoa
- 3 jatos executivos modelo Cessna Citation CJ3+, ano de 2025. Quantia foi calculada com base em uma oferta disponível no site Compre Asa Alta
- 27 unidades do Rolls-Royce Cullinan Black Badge, classificado como um dos carros mais caros do Brasil. De acordo com o portal Autoesporte, o automóvel é vendido por uma média de R$ 8,1 milhões
- 1.692 unidades do modelo Chevrolet Onix Premier, de 2026, um dos veículos populares mais famosos do país
- 24.444 unidades da bolsa mini Re-Edition, da marca de luxo Prada
- 550.137 discos de vinil importado de edição especial do álbum Hit Me Hard and Soft (2024), da cantora Billie Eilish
- Mais de 6 milhões de ações da Petrobrás. O cálculo foi feito com a ação a R$ 32,95, preço informado no dia 27 de agosto de 2025
- Abertura de 1.375 franquias da OMO Lavanderia. A estimativa tem como base o investimento inicial divulgado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF)
Como jogar na Lotofácil da Independência de 2025
Os interessados em tentar ganhar a bolada podem se dirigir às lotéricas físicas ou acessar os canais digitais da Caixa Econômica Federal, o site Loterias Online Caixa e o aplicativo Loterias Caixa.
Após escolher a Lotofácil da Independência, o apostador terá acesso a uma cartela com 25 números. Ele deverá escolher de 15 a 20 dezenas das opções disponíveis para compor o jogo. Quanto mais números o competidor escolher, maiores serão as chances de ganhar. Contudo, o custo aumenta de modo proporcional.
Por se tratar de um concurso especial, assim como a Mega da Virada, o prêmio não acumula. Se ninguém acertar os 15 selecionados, o montante será dividido entre os acertadores de 14 números e, assim por diante, até a quinta faixa de premiação, com 11 dezenas.
Até quando é possível apostar?
As apostas podem ser feitas até às 18h (horário de Brasília) do dia 6 de setembro. Os números serão sorteados em uma transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Caixa Econômica Federal.
Em 2024, 86 apostas acertaram os 15 números e levaram para casa R$ 2.354.726,30 cada.