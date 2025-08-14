Comportamento

Os Jovens e a Fé
Notícia

"O espiritismo dá muitas respostas, nem todas fáceis de entender ou aceitar": jovens relatam como abraçaram a doutrina

Mesmo em queda no Brasil na última década, fé atrai praticantes da geração atual em busca de um norte nesta fase da vida

Camila Bengo

Enviar emailVer perfil

André Ávila - Fotos

Repórter Fotográfico

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS