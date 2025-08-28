Rio Grande do Sul tem 11.233.263 habitantes. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (28) que a população brasileira é estimada em 213.421.037 de habitantes, um aumento de 5,1% em relação ao Censo de 2022.

A contagem foi realizada até o dia 1º de julho deste ano. Uma estimativa populacional do ano passado indicava 212.583.750 habitantes.

O Estado com mais habitantes é São Paulo, com 46.081.801 de pessoas, o que representa 21,59% do total do país.

A segunda maior população é a de Minas Gerais, que tem 21.393.441 de habitantes, enquanto o Rio de Janeiro, com 17.223.547 de pessoas fica na terceira posição.

No Rio Grande do Sul foram contados 11.233.263 habitantes. Foi o terceiro menor crescimento populacional entre os Estados, com 0,03%, superando apenas por Rio de Janeiro e Alagoas, ambos com 0,02%.