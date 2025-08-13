Comportamento

Os Jovens e a Fé
"Nossa fé é diferente do que as pessoas pensam": por que as religiões de matriz africana crescem entre jovens

RS é o Estado com maior incidência de umbandistas e candomblecistas do Brasil, com 3,2% da população seguindo estes credos

Camila Bengo

André Ávila - Fotos

Repórter Fotográfico

