"Nossa fé é diferente do que as pessoas pensam": por que as religiões de matriz africana crescem entre jovens

Juliana Bispo Farias, 16 anos, é filha de pais de santo e foi iniciada no batuque no primeiro ano de vida. André Ávila / Agencia RBS

Ao som de tambores e xequerês, a estudante Juliana Bispo Farias, 16 anos, saúda os orixás dançando e cantando em meio ao xirê, tradicional ritual das religiões de matriz africana que presta homenagem às divindades cultuadas. Os pés descalços e os braços expostos pelo axó (vestimenta) vermelho e amarelo contrastam com o frio típico de uma noite de julho, mas ela não parece incomodada com a temperatura.

A sensação térmica no interior do Ilê Aluaiê Xapanã e Oxalá, casa de batuque do bairro Morro Santana, é ditada pelo axé, a energia vital que vem dos orixás. O que está fora das paredes do templo não interessa, pois o momento de conexão com o sagrado, para a adolescente, é o que há de mais importante.

— A religião é a minha vida e a minha prioridade. Não só porque isso me foi ensinado, mas porque eu desenvolvi essa consciência — diz.

Axé que vem de berço

Juliana é a mais nova dos 13 filhos da ialorixá Tânia Bispo Farias, 62 anos, a Mãe Tânia de Xapanã, e do babalorixá Marcos Aurélio Farias, 64, o Pai Marcos de Oxalá. Ela cresceu imersa nos preceitos do batuque de nação Jejé-Ijexá e da quimbanda, correntes religiosas seguidas pelos frequentadores do Ilê Aluaiê.

Cerca de 30 pessoas fazem parte do terreiro, guiadas por Mãe Tânia de Xapanã e Pai Marcos de Oxalá. Assim, desde cedo, Juliana aprendeu a dividir a atenção dos pais não somente com os 12 irmãos biológicos, mas também com os espirituais.

Apresentada às sonoridades da religião ainda no ventre da mãe, ela se diverte ao contar que, quando bebê, era levada para as celebrações e dormia como pedra, sem qualquer interferência do barulho.

— Todo mundo ajudava a me cuidar — relata.

A jovem narra que é "pronta" desde o primeiro ano de vida, referindo-se ao ritual de iniciação por meio do qual se tornou filha de santo.

Vejo tantas pessoas da minha idade que se sentem perdidas. Eu agradeço por ter crescido dentro da religião, porque tenho pilares onde me segurar. JULIANA BISPO FARIAS, 16 ANOS Estudante

O orgulho com o qual a adolescente fala da própria fé vai ao encontro do que Isabela Pires, 25 anos, imagina para o futuro de sua filha, a pequena Isis, de dois anos. Frequentadora do Ilê Asé Iyemonjá Omi Olodô, tradicional centro religioso do bairro Partenon, a jovem busca criar a menina dentro da religião.

— A Isis ama estar no Ilê, acho que é até mais batuqueira do que eu (risos) — brinca. — É claro que, quando ela ficar maior, vai tomar a decisão dela. Não posso obrigá-la a seguir na religião, essa é uma escolha que deve partir dela, mas tenho certeza de que ela vai querer continuar nessa fé — projeta.

Força para encarar o racismo

Estudante de Direito em uma universidade privada da Capital, Isabela ingressou na religião de maneira distinta. Não nasceu em um berço de matriz africana — embora a mãe tivesse costume de, vez que outra, recorrer a terreiros para serviços como jogos de búzios e limpezas de final de ano. A frequência, contudo, era esporádica.

O contato mais efetivo da jovem com a umbanda, vertente religiosa da qual é adepta, ocorreu no final da adolescência. Ela procurou o pai de santo Bába Diba de Iyemonjá, líder do Ilê Asé Iyemonjá Omi Olodô e presidente do Conselho do Povo de Terreiro do RS, após ser vítima de um episódio de racismo.

Isabela foi acusada de furto por uma colega do pré-vestibular que cursava à época. O objeto que motivou a acusação foi um copo da Starbucks.

— Na cabeça dessa colega, eu não poderia ter um copo igual ao dela, porque sou preta. Foi um racismo escancarado, e eu não recebi nenhum apoio por parte da instituição. Fiquei muito mal, nunca tinha passado por isso, e decidi buscar forças na espiritualidade. Joguei os búzios para entender o que estava acontecendo e mergulhei de cabeça na religião — lembra.

A estudante de Direito enxerga o culto aos orixás como uma espécie de fortaleza. Estar em contato com as energias ancestrais das divindades ajuda a encarar a experiência nem sempre fácil de ser uma jovem negra no Rio Grande do Sul, um dos Estados mais brancos do país.

— Sempre senti que entrar para a religião iria me fortalecer nesse sentido, porque me aproximaria da minha ancestralidade. Estou inserida em espaços nos quais não me reconheço. Em quase cinco anos de faculdade, nunca tive um professor preto e tenho poucos colegas como eu. Muitas vezes me pergunto se isso realmente é para mim, mas a religião me dá força para não desistir — diz Isabela.

Luta contra a intolerância religiosa

Ao passo que a conversão à filosofia dos terreiros funciona como uma arma contra o preconceito racial, ingressar na religião também traz à tona um novo tipo de discriminação: a intolerância religiosa.

Tanto Isabela quanto Juliana relatam ter passado por agressões do tipo. Seguidoras da umbanda e do batuque, respectivamente, as jovens praticam credos que figuram no topo dos rankings de intolerância religiosa no Brasil.

Em 2024, foram 3.853 casos registrados no país, segundo dados divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). A maior parte foi contra religiões de matriz africana.

Para Juliana, a intolerância religiosa vem do racismo e do desconhecimento acerca das religiões de matriz africana. André Ávila / Agencia RBS

Para Juliana, adolescente batuqueira e filha de pais de santo, a intolerância advém do desconhecimento de grande parte das pessoas acerca das religiões de matriz africana. Somado à ignorância está o racismo, que faz com que aquilo que vem dos negros seja encarado como ruim.

— Já vi muita gente falar que os orixás são demônios, que as coisas só dão certo porque a gente tem demônios trabalhando por nós, esse tipo de coisa. Na escola, sempre tem aquelas brincadeiras: "Não bota meu nome embaixo da galinha, não bota meu nome na boca do sapo". Com o tempo, a gente aprende que isso vem de pessoas ignorantes — relata a jovem.

O administrador Bruno Bispo Farias, 29 anos, irmão de Juliana e tamboreiro no Ilê Aluaiê, sente que pessoas de fora da religião não levam a sério quem cultua os orixás. A prática religiosa impõe responsabilidades frequentemente vistas de maneira relativizada, como se a religiosidade de matriz africana fosse menos comprometida que as demais.

— As pessoas, no geral, não respeitam a nossa religião, acham que é tudo bobagem — analisa o jovem. — Já passei por situações no serviço de não poder participar de uma confraternização porque estava de preceito (espécie de resguardo que antecede rituais importantes) e ouvir que isso era palhaçada, que não tinha nada a ver. Enfim, é algo que acompanha a gente a vida toda. Na escola, eu era chamado de "nego macumbeiro", ouvia coisas como "vai lá matar galinha", entre outras mais pesadas. Mas isso não me atinge, porque estou sempre com o meu orixá, trilhando essa coisa bonita que é a nossa religiosidade.

Juliana cresceu imersa nos preceitos do batuque de nação Jejé-Ijexá e da quimbanda. André Ávila / Agencia RBS

Papel dos jovens

Mãe Tânia de Xapanã endossa o ponto de vista dos filhos e lembra que as experiências do Ilê Aluaiê com a intolerância religiosa antecedem até mesmo a popularização do termo. Com 30 anos de fundação completados neste 2025, o terreiro já foi alvo de inúmeros ataques, muitos deles violentos.

— Perdemos as contas de quantas vezes já fomos apedrejados. Só ouvíamos o barulho das pedras estalando no nosso portão — detalha a mãe de santo, que chegou a abrir processo por intolerância religiosa contra vizinhos e registrar ocorrências na Delegacia de Combate à Intolerância.

Ensinei para todas as minhas crianças que a gente deve respeitar a religião dos outros. Cultuamos os orixás, a outra pessoa cultua o Deus dela, e está tudo bem. Mas nem sempre as pessoas de outras religiões têm esse mesmo posicionamento. MÃE TÂNIA DE XAPANÃ Ialorixá do Ilê Aluaiê Xapanã e Oxalá

Filha do Ilê Asé Iyemonjá Omi Olodô, Isabela acredita que a juventude de matriz africana tem papel importante no combate à intolerância religiosa. Algo que, para ela, passa também pelo acesso do povo de terreiro ao Ensino Superior, com uma maior produção de conhecimentos acerca da religião.

— A gente é a cara do futuro. Nós, jovens, temos o papel de lutar para mitigar a intolerância. Sei que é difícil acabar com o preconceito, mas precisamos nos unir contra ele. Estamos inseridos em muitos espaços e podemos conversar, debater e mostrar o que realmente é a nossa fé, algo muito diferente do que a maioria das pessoas pensa — pontua a jovem, que está na reta final do curso de Direito e planeja analisar as relações entre racismo religioso e direito penal em sua monografia.

Crescimento da participação juvenil

A presença da juventude nas religiões de matriz africana cresceu no país e no Rio Grande do Sul na última década.

Dados do Censo 2022 mostram que 1,3% dos brasileiros com idade entre 15 e 29 anos (faixa etária que o Estatuto da Juventude considera como jovem) pratica o culto aos orixás. Em 2010, o percentual era de 0,3%. Já no RS, a proporção de jovens de matriz africana saltou de 1,6% para 4,2%.

O Estado também se destaca como a unidade federativa com maior incidência de umbandistas e candomblecistas do Brasil, com 3,2% da população seguindo estes credos. A porcentagem supera a média do país, que é de 1%.

O aumento do interesse dos jovens pela religião é percebido na prática por Mãe Tânia de Xapanã, que soma quase 50 anos de dedicação ao sacerdócio. Para ela, é notório que a juventude está buscando se aproximar das religiosidades de matriz africana. No Ilê Aluaiê, por exemplo, os jovens formam a maior parcela dos filhos de santo.

Ao analisar o cenário geral da religião, Mãe Tânia de Xapanã chama atenção para um maior interesse da população branca pelas religiões de matriz africana. A ialorixá pondera que esta não é exatamente a realidade de seu terreiro, mas que tem sido crescente a entrada de jovens brancos, em geral universitários e oriundos da classe média, nas religiões de matriz africana, que se tornaram uma espécie de hype, sinônimo de progressismo.

— Muita gente se aproxima porque está na moda ser batuqueiro. É aquela coisa: "Todo mundo quer ser preto, mas quem quer passar pelo que o preto passa?". E aí a gente percebe um embranquecimento da religião, às vezes até um esvaziamento de sentido. Já vi pessoas com 20 e poucos anos virando avós de santo (quando um sacerdote tem um filho de santo que também se torna mãe ou pai de santo). A gente fica se perguntando qual foi a caminhada da pessoa para já estar nesse posto, né? — analisa.

Desafios da juventude

A mãe de santo afirma que a religião não faz distinção racial, de modo que todos são bem-vindos. Contudo, é preciso entender a real motivação antes de ingressar, porque a conversão vem acompanhada de responsabilidades e, muitas vezes, privações.

Ser filho de santo exige um nível de entrega por vezes desconhecido para quem está fora da religião. Isso porque a prática espiritual não se resume aos momentos de celebração religiosa: é preciso se envolver nos preparativos, que podem durar semanas, e zelar pelo bem-estar do terreiro de maneira geral, o que inclui atividades de limpeza e cuidado com o ambiente físico.

Antes de cerimônias importantes, como quando os filhos de santo deitam para seus orixás, é necessário passar por um resguardo de 30 dias (também chamado de preceito), durante os quais não se pode ingerir álcool, consumir carne vermelha e manter relações sexuais. O ritual simboliza o encontro máximo com a energia da divindade.

A agenda de compromissos também é intensa. No Ilê Aluaiê, por exemplo, há batuque ao menos três vezes na semana. Nas segundas-feiras se homenageia Bará, orixá conhecido pelo poder de abrir caminhos. Nas quartas, o ritual é alusivo a Xapanã, orixá que detém o poder da cura. Às quintas, a celebração é para povo da rua, termo que engloba entidades como os Exus e as Pombagiras. Ao longo do ano, ainda são desenvolvidas as grandes celebrações especiais, conforme calendário definido no início de cada novo ciclo.

"Religião é prioridade"

Para Juliana, os benefícios da religião em sua vida compensam todas as responsabilidades. A adolescente diz que, por vezes, precisa abrir mão de estar com os amigos ou participar de eventos sociais, mas acredita que nada é mais importante do que estar perto dos orixás.