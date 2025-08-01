Mega-Sena terá prêmio maior; entenda 

Mega-Sena tem três sorteios semanais: às terças, quintas e sábados. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O prêmio principal da Mega-Sena — para quem acertar os seis números — terá um aumento, segundo portaria publicada na quinta-feira (31) no Diário Oficial da União pelo Ministério da Fazenda.

Antes, 35% do valor total era reservado para essa premiação. Com o novo regulamento, esse número sobe para 40%. No entanto, outras apostas terão uma premiação menor. A quina ficará com 13% e a quadra com 15% do valor distribuído. As informações são do g1.

Mega da Virada

A premiação especial de fim de ano, a Mega da Virada, também vai passar por um aumento expressivo. O valor vai passar de 62% da quantia total para 90%.

Além disso, a portaria destina 10% das arrecadações feitas durante o ano para compor a premiação do fim do ano.