"Estar dentro de uma igreja não torna necessariamente uma pessoa boa": jovens falam sobre decisão de viver sem religião

Matheus Ancina, 22 anos, acredita que a fé não se restringe ao espaço físico dos templos. André Ávila / Agencia RBS

Enquanto passeia entre as árvores do Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre, o estudante de Gestão de Produção Industrial Matheus Ancina, 22 anos, conecta-se com a energia que acredita reger o universo. Trata-se de uma experiência de fé, que para ele não se restringe ao espaço físico dos templos, tampouco está presa aos dogmas das religiões.

— As pessoas pensam que ter fé é estar em uma igreja, mas a fé é algo muito maior que isso. Eu tenho o meu próprio conceito do que é a fé e de quem é Deus. Para mim, Deus é a nossa energia, aquilo que emanamos para o universo e que ele devolve para nós — diz o estudante, que se define como agnóstico.

O termo "agnóstico" engloba aqueles que, como o jovem, acreditam somente na existência de uma "força maior", que não é necessariamente um Deus. Há também os que consideram a existência ou a inexistência da divindade uma questão que está acima da capacidade humana de compreensão, e por isso se abstêm de qualquer crença.

No caso de Ancina, o caminho até o agnosticismo começou ainda na infância. O jovem foi criado em uma família de tradição católica, mas passou a questionar a existência de Deus por volta dos seis anos de idade, após a morte do avô.

Comecei a questionar o porquê de Deus levar embora as pessoas que amamos e permitir que tanta coisa errada aconteça no mundo. Não entendia por qual razão as pessoas boas morriam e sofriam, enquanto as ruins se davam bem. MATHEUS ANCINA, 22 ANOS Estudante de Gestão de Produção Industrial

Ancina passou a se identificar como ateu, e somente mais tarde se tornou agnóstico. O agnosticismo, filosofia seguida atualmente pelo jovem, é diferente do ateísmo, que nega a existência de qualquer tipo de deidade. Para um ateu, Deus simplesmente não existe, uma vez que não há maneiras de provar sua existência.

Sem conexão com a religião

Assim pensa o estudante de Tecnologia da Informação Matheus de Maman, 19 anos, jovem que se define como ateu. Amigo de Ancina, ele também nasceu em um lar cristão, mas de vertente evangélica.

Maman cresceu frequentando cultos com os pais; porém, nunca sentiu qualquer tipo de conexão com Deus. O ceticismo ganhou mais força na adolescência, quando o jovem entendeu que era ateísta e decidiu se distanciar da religião.

— Foi um processo gradual. Não tive nenhum momento canônico que me fez mudar de uma hora para a outra, foi mais uma questão de entender o que eu sentia em relação a Deus. Nunca senti nenhuma presença divina e nunca me identifiquei com a Bíblia. Quando ia para a igreja, eu via o pastor falar coisas que para mim não faziam sentido, e acabava entediado — recorda.

Ancina passou a questionar a existência de Deus por volta dos seis anos de idade, após a morte do avô. André Ávila / Agencia RBS

Aumento do ceticismo

Ancina e Maman integram um dos grupos "religiosos" que mais cresceram entre os jovens do país na última década: o dos sem religião.

A parcela da população que declara não seguir nenhum credo na faixa etária de 15 a 29 anos (que o Estatuto da Juventude define como jovem) saltou de 10,1% para 13,5%, no comparativo entre os Censos de 2010 e 2022. O aumento foi mais expressivo no Rio Grande do Sul, com a proporção migrando de 7,9% para 14,2%.

Para Ancina, o fenômeno está relacionado à valorização que vem sendo despendida à ciência e ao que pode ser comprovado por bases racionais, mas também ao enfraquecimento das instituições religiosas. O jovem critica o que chama de "mercantilização da fé", com a ascensão de igrejas e sacerdotes que, em seu entendimento, se aproveitam da crença das pessoas para enriquecer.

Além disso, ele acredita que há uma maior separação entre os conceitos de bondade e religião, que proporciona aos jovens o entendimento de que não é preciso seguir uma doutrina religiosa para ser uma pessoa correta.

— O fato de estar dentro de uma igreja não faz necessariamente com que uma pessoa seja boa. Já conheci pessoas religiosas sem ética alguma e pessoas que não seguem nenhuma crença mas têm um código de valores. Há quem use a religião para justificar preconceitos e mascarar o desprezo que sente por aqueles que não se encaixam em algum padrão — opina Ancina.

Respeito às diferenças

O jovem defende o respeito às diferenças como uma filosofia de vida. Tanto é que, mesmo se entendendo como agnóstico, Ancina tem amigos de diferentes credos e já participou de uma variedade de celebrações religiosas.

O estudante conta que já frequentou cultos cristãos conservadores, como o das testemunhas de Jeová e o dos mórmons; participou de sessões de umbanda e candomblé; conheceu vertentes naturalistas esotéricas como a wicca e se aproximou até mesmo da tradição japonesa do xintoísmo. A motivação, segundo ele, é o interesse que sente pelo tema da religião.

Maman também expressa respeito pelas crenças alheias, pois entende que "muitas pessoas precisam ter uma fé para seguir com suas vidas".

Até fico feliz que as pessoas tenham alguma motivação para viver, alguma coisa que traga esperança para elas. Cada um sabe o que é importante para si. MATHEUS DE MAMAN, 19 ANOS Estudante de Tecnologia da Informação

Para ele, contudo, a vida não depende de nenhuma crença. Maman acredita que as coisas dão certo ou errado somente por conta de suas ações, não por interferência divina.

Em relação à morte, diz não acreditar em qualquer tipo de plano espiritual, tampouco na possibilidade de uma vida para além da terrena.