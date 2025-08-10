À medida que mudanças culturais e tecnológicas transformam a sociedade, o comportamento em relação aos modos de viver também se modifica, com diferenças visíveis de geração para geração – refletidas na criação dos filhos. Um fator, entretanto, permanece inalterado com o passar do tempo: o amor paternal. Neste Dia dos Pais, três pais refletem sobre a própria criação, a dos filhos e as lições aprendidas com a paternidade.

— De antigamente, vindo dos anos 1960 até agora, foi mudando (a criação), foi diminuindo o rigor. Até porque as pessoas se instruíram mais. É a realidade de hoje. Tem de ser diferente, não pode exigir o mesmo rigor, porque tem de dar mais liberdade — observa Jaime Resler, 69 anos.

Na infância do engenheiro mecânico aposentado, as brincadeiras eram liberadas até o pai retornar do trabalho. As refeições eram sempre em família. O patriarca era severo – muito mais do que Jaime foi com os filhos Daniel e Samuel. Como os recursos da família eram limitados, não havia muito o que pedir.

— A gente não comprava carrinho, fazia. Cortava a roda, pegava as madeiras, o serrote, ia lá fazer um carrinho de lomba. Não podia depender de comprar, tinha de se virar com os recursos que tinha — recorda Jaime, destacando o estímulo à criatividade.

As brincadeiras também eram diferentes: jogavam bola e pulavam corda – a televisão só chegou à casa do morador de Canoas quando ele tinha 10 anos, enquanto seus filhos já contavam com videogames na infância. Com mais estudo e melhores condições financeiras, Jaime pôde oferecer mais e buscou “mimá-los” — no bom sentido.

No papel de pai, sempre buscou estar presente: montar coleções e garimpar gibis com os filhos, ir a jogos de futebol (mesmo torcendo para times diferentes), entreter com instrumentos, viagens e cinema – sem descuidar ou deixá-los muito soltos. Ambos seguiram os passos do pai e tornaram-se engenheiros – motivo de orgulho para Jaime, que entregou o diploma em suas mãos.

Procurei sempre dar tudo o que podia, o melhor estudo, a melhor educação, para eles buscarem o caminho deles. Alguns tropeços sempre vai ter, mas você tem de saber lidar com essas dificuldades. Isso eles estão sabendo. JAIME RESLER Engenheiro mecânico aposentado e pai de Daniel e Samuel

Mudanças nos desafios da paternidade

Mesmo com os filhos crescidos e fora do ninho, os pais ainda buscam desempenhar o papel de aconselhar e orientar quando necessário. A relação é ótima e permanece próxima até hoje, atestam pai e filho.

— Meu pai, para mim, é um exemplo tanto profissional, então, sempre me espelhei muito nele, quanto pessoal. Como pai também, ele sempre foi exemplar — destaca o filho Daniel Resler, 31 anos, engenheiro civil.

Com uma filha de três anos e dois enteados, de 12 e 15, Daniel também já abraça o papel de patriarca. Embora ainda seja menos rigorosa, a criação de seus filhos segue dois pilares da educação transmitida por seu pai: honestidade e estudos.

— Meus filhos, para mim, são tudo, minha base. Tenho uma rotina de trabalho corrida, mas vejo neles o meu refúgio. São diferentes idades e fases, então, dá para aproveitar bastante. É sempre um desafio achar atividades em conjunto. Os interesses mudam muito com a idade, mas com um pouco de criatividade, tudo se ajeita — compartilha.

Acompanhando as rápidas mudanças do mundo contemporâneo, as adversidades da paternidade também se transformaram. Criar filhos de forma saudável em um ambiente cada vez mais tecnológico é um desafio constante. A família de Daniel busca evitar e limitar o uso de telas – mais difícil para o mais velho, mais fácil para a pequena Helena, embora já haja comparações com os colegas. A TV é consumida por ela de forma excepcional. Já a enteada ainda não tem celular, e os pais incentivam o artesanato.

Além disso, se, em sua época, Daniel podia brincar na rua e sair sozinho, hoje os pais precisam ter um controle maior – inclusive na internet – para evitar os perigos, que se multiplicam. Na percepção de Jaime, que também é avô, criar um filho atualmente é mais difícil, pois os pedidos estão sempre se renovando e o convívio com os outros é mais árduo. É preciso dosar, sem proibir, e incentivar atividades diferentes, pondera o aposentado.

Para Daniel, em meio ao ritmo de vida atual, o maior desafio, porém, é o tempo – administrar trabalho e presença junto aos filhos, algo que sempre tenta fazer.

— Eu faço questão de manter uma unidade familiar mesmo — ressalta.

Distante, mas sempre presente

Apesar da distância física, Vanderlei Zanirati, 53 anos, sempre manteve uma relação próxima com Manuella Zanirati, 20, estudante de Fonoaudiologia. Além do laço entre pai e filha, a amizade e o companheirismo predominam – e se fortalecem com o desenrolar da vida.

— A gente prepara eles para o futuro, para a vida. Nunca pensei em criar para nós. Tem pais que parece que colocam uma redoma, acham que aquela proteção vai preparar eles. Desde pequeno aprendi as coisas, então, tentei passar isso para ela. Sempre tivemos essa ideia de dar o apoio, ser essa base familiar. Acho isso o mais importante, além, claro, do amor, que está acima de tudo — conta o autônomo, que mora em Tramandaí.

Vanderlei procurou se preparar para a tarefa de ser pai, com o objetivo de proporcionar mais à filha. Apesar da diferença de recursos e de épocas, o propósito da criação foi o mesmo da que recebeu: formar uma pessoa boa e com caráter, com liberdade para ser o que quiser.

— É uma relação baseada muito no respeito. Eu me sinto segura de, agora, estar dando os passos para a minha vida adulta. Eu sempre me senti muito incentivada, motivada por ele — enfatiza Manuella, que mora em Porto Alegre.

A maior lição aprendida com a filha foi a de simplicidade e humildade – Manuella nunca foi deslumbrada ou mimada, salienta Vanderlei. Sempre demonstrou gratidão e determinação, com uma personalidade amorosa, transmitindo valores que emocionam e ensinam, mesmo aos pais.

Com a filha na universidade, ainda recebendo apoio financeiro, mas já independente e praticamente encaminhada, os desafios diminuíram, conforme o pai. A preocupação continua sendo incentivá-la.

— Acho que o que pude ser e ainda estou sendo para ela, e quero ser mais ainda, é esse paizão, deixar ela bem tranquila e livre. Eu sei que ainda tem um mundo pela frente para desbravar. Tudo que pude passar, ela absorveu bem, mas ainda está trilhando o caminho dela. Estou bastante realizado com o trabalho que fiz e que está sendo feito, com relação à educação dela — avalia.

Sempre ouço do meu pai que ele tem orgulho de mim, mas eu também sou muito orgulhosa dele, porque ter um pai que te apoia, que te ama e que te mostra isso, eu acho muito importante MANUELLA ZANIRATI Estudante de Fonoaudiologia e filha de Vanderlei Zanirati

Para quem está começando a jornada da paternidade, Vanderlei compartilha as palavras que ouviu de sua mãe: ser pai é uma responsabilidade, e a figura paterna deve se fazer presente.