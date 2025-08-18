Comportamento

Na Fronteira Oeste


Dom Clésio Facco, 1º bispo brasileiro nomeado pelo Papa Leão XIV, é ordenado no RS

Cerimônia reuniu fiéis de várias regiões e até de outros países na Catedral Sant'Ana, em Uruguaiana

Henrique Dihl

RBS TV

