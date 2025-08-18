Dom Clésio Facco, 1º bispo brasileiro nomeado pelo Papa Leão XIV, é ordenado no RS

Durante a cerimônia, Dom Clésio recebeu o evangelho, um anel, a mitra e o báculo. Reprodução / RBS TV

Dom Clésio Facco, primeiro bispo brasileiro nomeado pelo Papa Leão XIV, recebeu a ordenação neste domingo (17) na Diocese de Uruguaiana, na Fronteira Oeste.

A celebração lotou a Catedral Sant'Ana e contou com a presença de fiéis de diversas regiões do Estado — e até de outros países. Um telão foi instalado em frente ao templo para que todos pudessem acompanhar o rito.

Natural de Nova Palma, no centro do estado, Dom Clésio tem 54 anos e pertence à Congregação dos Padres Palotinos. Em dezembro, ele completa 29 anos de sacerdócio.

A Diocese de Uruguaiana é a maior em extensão territorial do Rio Grande do Sul, com 35.439 quilômetros quadrados. Fundada há 115 anos, abrange 13 municípios e 17 paróquias. Com a ordenação, Dom Clésio se torna o nono bispo da região.

O anúncio da nomeação foi feito em maio deste ano, em Santa Maria.

Fiéis celebraram ordenação

A cerimônia reuniu autoridades religiosas e fiéis de diferentes localidades.

— É uma alegria estar aqui participando deste momento tão especial para a nossa igreja — diz a freira Juceli Zaffari, de Santiago.

Durante a cerimônia, Dom Clésio recebeu o evangelho, um anel, a mitra e o báculo. Em sua fala, destacou o compromisso com a missão pastoral: