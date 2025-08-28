Dois municípios do RS estão entre os 10 menos populosos do Brasil

Município de André da Rocha tem apenas 1.156 moradores. Prefeitura de André da Rocha / Divulgação

Dois municípios do Rio Grande do Sul estão entre os 10 menos populosos do Brasil, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (28). A cidade do país com menor número de habitantes é Serra da Saudade (MG), com 856 pessoas.

No RS, André da Rocha, que contabiliza 1.156 moradores, aparecia com 1.135 na atualização anterior — um aumento de 21 pessoas. Já União da Serra tem 1.183 habitantes e registrava 1.170.

Apesar do crescimento discreto, o RS está próximo do seu pico populacional. Em seguida, será registrado o chamado ponto de inflexão, que é quando a população deixa de crescer e começa a encolher.

A população total do RS é estimada em 11.233.263 de habitantes. A expectativa é que o número diminua até chegar em 9.102.614 habitantes, em 2070.

No Brasil, são 213.421.037 de habitantes, conforme o levantamento. O número considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho de 2025.

"Pequeno, grande pago"

De acordo com a prefeitura de André da Rocha, o município menos populoso do RS funciona como um divisor entre a Serra e o início dos chamados "Campos de Cima da Serra", pontos de altitude mais elevada do estado.

Possui uma superfície territorial de 322 km², sendo o 175º maior município do estado em extensão. Para fins de comparação, Porto Alegre é o 127º maior território municipal gaúcho.

Conforme o Executivo, o município adotou o lema "pequeno, grande pago", sendo "pago" uma palavra que os gaúchos utilizam como sinônimo para "campo".