"Diversidade de temas, regiões e estilos", diz Caio Blat sobre o 53° Festival de Cinema de Gramado 

O Festival de Cinema de Gramado chega a 53ª edição em 2025 consolidado como o principal evento de fomento ao turismo da cidade serrana e de efervescência audiovisual nacional. A festa do cinema começa nesta quarta-feira (13) e segue até 23 de agosto, com abertura oficial marcada para sexta-feira (15), no Palácio dos Festivais.

A história do festival é permeada por desafios, como crises econômicas, políticas e, até mesmo, sanitárias. Desde 1973, ano da criação do festival, houve, por exemplo, o fim da Embrafilme, que reduziu drasticamente a produção de filmes nacionais, e a pandemia de covid-19.

Em 2024, um novo baque: a enchente de maio, que fechou o Aeroporto Salgado Filho, o principal do Estado, impossibilitando que o evento ocorresse em seu esplendor — afinal, as atividades contam com realizadores de todo o Brasil e do mundo. A realização ficou com um asterisco que não estará presente nesta edição.

Com a superação sendo parte sua trajetória, o Festival de Cinema de Gramado continua sendo realizado anualmente, de maneira ininterrupta. É o maior evento do tipo no país a nunca ter parado. E vai além: reinventa-se constantemente. Há pouco tempo, adotou uma versão mais pop, mas sem deixar de lado a relevância a produção autoral.

— Este movimento é intencional. Queremos que grandes realizadores guardem seus filmes para Gramado. Que os filmes nasçam aqui e façam lindas carreiras nacionais e internacionais, porque isso leva o nome do nosso festival e da nossa cidade. É importante dar espaço para produções que conversem mais com o mercado e com o público brasileiro — avalia Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur, autarquia de turismo.

Esta guinada ainda contempla outros formatos. Desde 2023, o festival abraça séries de TV. Naquela edição, houve a première mundial de Cangaço Novo (Amazon Prime Video). Deu certo. No ano seguinte, foi a vez de Cidade de Deus: A Luta Não Para (HBO Max).

Nesta 53ª edição, é a vez de Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente (HBO Max) a ter a sua primeira exibição oficial, no sábado (16).

A seleção

O filme de abertura do 53ª Festival de Cinema de Gramado é O Último Azul, de Gabriel Mascaro, com exibição hors concours na sexta-feira (15). Inédita no país e com lançamento nos cinemas brasileiros confirmado para 28 de agosto, a produção conquistou o Urso de Prata na 75ª edição do Festival de Berlim, em fevereiro deste ano.

O longa-metragem, que se passa em um Brasil distópico, é estrelado por Denise Weinberg e Rodrigo Santoro. O ator carioca, que celebra os 50 anos em agosto, é um dos expoentes brasileiros no cinema mundial, será homenageado com o Kikito de Cristal, na noite da abertura oficial do Festival de Cinema.

— Ceder o Kikito de Cristal para o Santoro tem a ver com este olhar que o festival tem para com o cinema brasileiro. Ele é um ator multifacetado, que faz filmes que vão muito além de As Panteras: Detonando. É um artista de filmes viscerais, autorais, que leva o nome do país pelo mundo. Nada mais justo que ele seja o homenageado com o Kikito de Cristal — destaca Marcos Santuario, um dos curadores do Festival de Cinema de Gramado.

A equipe de curadores, que também conta com os atores Caio Blat e Camila Morgado — que faz a sua estreia no evento — precisou filtrar, entre quase 300 longas-metragens, quais seriam os 10 escolhidos para concorrer aos prêmios principais, sendo seis de ficção e quatro documentário.

Na esteira de festejar o audiovisual nacional, a atriz Marcélia Cartaxo e a produtora Mariza Leão receberão, respectivamente, os troféus Oscarito e Eduardo Abelin.

— Elas representam este cinema que está em constante construção, reconstrução e evolução — complementa Santuario.

Caio Blat ressaltou que a seleção deste ano para os filmes que concorrem no evento foi difícil pelo grande fluxo de títulos e pela qualidade das obras, que refletem a retomada das políticas culturais do setor no país:

— Foram centenas de títulos, recorde de inscrições. A gente fica muito feliz de ver que todo mundo aposta em Gramado como plataforma de lançamento dos seus filmes. Ficamos muito orgulhosos da lista final, porque ela contempla uma diversidade de temas, regiões e estilos. E, também, nos preocupamos de trazer filmes dirigidos por mulheres, que são destaque desta edição — destaca.

A competição

Longas nacionais

Serão seis longas-metragens nacionais que concorrem ao Kikito de melhor filme. São filmes de ficção inéditos no Brasil, que serão exibidos no Palácio dos Festivais antes das salas de cinema. A curadoria é assinada pela equipe formada por Blat, Camila e Santuario. São eles:

A Natureza das Coisas Invisíveis (DF), de Rafaela Camelo

Cinco Tipos de Medo (MT), de Bruno Bini

Nó (PR), de Laís Melo

Papagaios (RJ), de Douglas Soares

Querido Mundo (RJ), de Miguel Falabella

Sonhar com Leões (SP), de Paolo Marinou-Blanco

Longas gaúchos

São cinco produções que vão competir pelos Kikitos e por premiação em dinheiro na Mostra Sedac Iecine de Longas Gaúchos, realizada em parceria com o Instituto Estadual de Cinema. O programador Leonardo Bomfim, a jornalista Mônica Kanitz e a cineasta Sabrina Fidalgo foram os responsáveis pela escolha dos títulos:

Bicho Monstro, de Germano de Oliveira

Passaporte Memória, de Decio Antunes

Quando a Gente Menina Cresce, de Neli Mombelli

Rua do Pescador Nº 6, de Bárbara Paz

Uma em Mil, de Jonatas Rubert e Tiago Rubert

Longas documentais

Os filmes foram selecionados pela equipe de curadores:

Até Onde a Vista Alcança (SP), de Alice Villela e Hidalgo Romero

Lendo o Mundo (RN), de Catherine Murphy

Os Avós (AM), de Ana Ligia Pimentel

Para Vigo Me Voy! (RJ), de Lírio Ferreira e Karen Harley