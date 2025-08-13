Comportamento

"Diversidade de temas, regiões e estilos", diz Caio Blat sobre o 53° Festival de Cinema de Gramado 

Evento começa nesta quarta-feira (13), mas terá abertura oficial na sexta (15), com exibição de "O Último Azul", filme premiado em Berlim

Carlos Redel

