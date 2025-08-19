Comportamento

Vai um espresso?
Notícia

Cultura do café ganha espaço em Porto Alegre e estabelecimentos viram "segunda casa" de clientes

Ambientes acolhedores, produtos artesanais e atendimento mais pessoal atraem público que trabalha remotamente ou quer apenas relaxar

Camila Bengo

