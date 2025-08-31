Comportamento

Tradição japonesa no RS
Notícia

Conheça a feira que celebra  cultura, gastronomia e história dos imigrantes japoneses em Ivoti

Inspirada no bairro da Liberdade em São Paulo, que abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, evento em município gaúcho reúne comida, artes marciais e oficinas culturais  

Rafaela Knevitz

