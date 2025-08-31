Conheça a feira que celebra  cultura, gastronomia e história dos imigrantes japoneses em Ivoti

Pratos que muitas pessoas conhecem apenas por filmes e séries orientais podem ser encontrados de perto na Feira Japonesa de Ivoti. Takoyaki, udon, guioza, lámen, yakissoba, doces tradicionais e peixe assado estão entre as opções que permitem ao visitante experimentar um pouco de cada sabor da cultura japonesa.

A Feira Japonesa ocorre no segundo e no último domingo de cada mês, em Ivoti, a cerca de uma hora de Porto Alegre, e celebra a história dos primeiros imigrantes japoneses do município.

Inspirada no bairro da Liberdade, em São Paulo – que abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão –, a feira foi criada em 2011. Atualmente, reúne cerca de 30 expositores, entre bancas de artesanato, plantas, frutas, verduras e bebidas. Todas as famílias de agricultores participantes têm vínculo com Ivoti e com a Colônia Japonesa.

Apesar de a gastronomia ser o principal atrativo, a programação do evento também inclui atividades culturais. A Escola de Língua Japonesa de Ivoti participa com oficinas e produtos artesanais. O espaço recebe ainda demonstrações de artes marciais, promovidas pelo Daika Dojo, além de apresentações artísticas.

Mistura cultural da cidade

No entorno da feira, os visitantes podem conhecer o Memorial da Imigração Japonesa, que abriga um acervo de objetos relacionados à chegada e à vida dos primeiros imigrantes e seus descendentes. Entre os itens estão utensílios usados na produção de uvas, roupas tradicionais, documentos, além de objetos esportivos e domésticos.

Em dezembro de 2024, os feirantes criaram a Associação da Colônia Japonesa de Ivoti (AFCJI), com o objetivo de fortalecer a organização do evento e garantir sua continuidade. A feira também se tornou um espaço de encontro entre descendentes de japoneses e alemães, reforçando a mistura cultural característica da cidade.

Com foco no público familiar, a Feira Japonesa de Ivoti consolidou-se como um ponto de referência na região e busca ampliar sua projeção, inspirando-se em modelos como o bairro da Liberdade, em São Paulo.

Serviço